Туреччина закликала РФ та Україну "зупинити кровопролиття" та вести мирні переговори 3-5 років
Речник президента Туреччини Ібрагім Калин закликав Росію та Україну укласти перемир'я та вести переговори про мирну угоду впродовж трьох-п'яти років
Про це повідомляє Anadolu.
"Замість того, щоб продовжити війну, давайте зупинимося на варіанті трьох або п'яти років мирних переговорів. Головне, зупинимо кровопролиття. Обговоримо можливості просування діалогу з огляду на нинішню ситуацію", - запропонував Калин.
За його словами, довгостроковий мир між РФ та Україною можливий лише за умови досягнення нової масштабної угоди між Москвою та Заходом, а цю війну не можна сприймати лише з призми протистояння двох держав.
"Те, що відбувається в Україні, говорить про те, що Росія і Захід знаходяться в пошуку нового балансу сил", - сказав Калин та звернувся до країн Заходу із закликом докласти максимум зусиль для припинення війни.
"Давайте докладемо максимум зусиль для припинення війни в Україні. Продовження цієї війни та розширення її рамок загрожують глобальним лихом. Важливо зупинити цю війну та віддати перевагу дипломатії. Необхідно докласти зусиль, аби посадити сторони за стіл переговорів. Потрібно робити ставку на мир, а не війну", - наголосив Калин.
Він підкреслив, що Туреччина та особисто президент країни Реджеп Тайїп Ердоган готові взяти на себе роль посередників у цьому питанні.
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У листопаді 2022 року президент Туреччини Реджеп Ердоган "побачив" у реалізації зернової ініціативи можливість завершення війни в Україні шляхом перемовин.
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