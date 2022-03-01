Туреччина закликала Росію негайно припинити вогонь в Україні

Про це повідомляє міністерство оборони Туреччини.



"Міністр національної оборони Хулусі Акар провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. Під час зустрічі, де обговорювалися останні події в контексті України, міністр Акар наголосив на нагальній необхідності припинення вогню для покращення гуманітарної ситуації, у тому числі щодо евакуації", - йдеться у дописі відомства у Twitter.



Також зазначається, що Туреччина продовжуватиме працювати задля миру та гуманітарної допомоги в регіоні і готова зробити свій внесок для цієї мети.



Нагадаємо, 27 лютого Туреччина вперше назвала напад РФ на Україну війною та закрила протоки Босфор та Дарданелли для російських кораблів.