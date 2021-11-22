Туреччина завершує третю фазу випробувань власної вакцини від коронавірусу Turkovac

Про це повідомляє Daily Sabah.



Член Наукового комітету міністерства охорони здоров’я щодо коронавірусу професор Альпер Шенер зазначив, що для тестування вакцини наразі потрібні добровольці.



"Для третього етапу випробування Turkovac необхідно близько 3 тис. осіб. Наразі виконано близько двох третин роботи. Наші громадяни-добровольці виявляють інтерес до лікарень, де проводяться дослідження вакцини, щоб завершити випробування", - сказав Шенер.



За словами Шенера, вакцина Turkovac показала позитивні результати. Дослідження щодо розробки вакцини проти COVID-19 у Туреччині почались у перші дні пандемії.



Випробування вакцини планують завершити до кінця року, а у 2022 році - запустити масове виробництво Turkovac.



Вакцина від коронавірусу власного виробництва має забезпечити потреби Туреччини та, за необхідності, інших країн.



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