Туристи з Саудівської Аравії залишили в Україні майже $100 млн з початку 2021 року

Про це йшлося у презентації Державного агентства розвитку туризму на форумі "Велике Будівництво: Авіація.Туризм", передає Еспресо.TV.

У 2020 році Україну відвідали 550 туристів із Саудівської Аравії. Вже у 2021 році цифра зросла: з початку 2021 року Україну відвідало 48 700 тис. осіб.

Разом вони поповнили бюджет на $96 млн.

У ДАРТ причиною такого сплеску називають нове авіасполучення із Саудівською Аравією. У травні 2021 року на український ринок вийшов провідний лоукостер СА Flynas. Відтак, з’явилося пряме сполучення між двома країнами щоденно в обидві сторони.

Вартість промокомпанії на ринку Саудівської Аравії становила $120 тис. Ще $26 тис. було витрачено на прийом промо-турів.

За словами директорки ДАРТу Мар'яни Олеськів, першими туристами з СА були чоловіки, які давно не їздили в європейські країни. Тому квитки спочатку продавали з точки зору індивідуального туриста. Але згодом партнерам розповіли про інші українські туристичні місця, які орієнтовані на сімейний відпочинок, і Flynas почали промотувати Україну як місце для сімейного відпочинку.

"Наша мета зараз з тими ринками, які вже є на сьогодні, зокрема в нас активний туризм з Туреччиною, більше займатись промоцією сімейного туризму, гастротуризму в тому числі. Тому ми будемо це підтримувати і саме таким чином плануватимемо маркетинг на наступний рік", - зазначила Олеськів.





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