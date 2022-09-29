Turkish Airlines скасувала рейси до/з України до кінця року

Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Зі зрозумілих причин ( а саме через високий ризик авіаційній безпеці для цивільної авіації) авіакомпанія Turkish Airlines продовжила скасування авіарейсів до та з України до 31 грудня включно.

Як зазначають в авіакомпанії, пасажири, рейси яких скасували, можуть діяти в рамках своїх прав, описаних на сторінці про зрив авіарейсів, звернувшись у колцентр, офіси продажу, скориставшись мобільним додатком та вебсайтом.

Попередньо компанія повідомила, що по 31 грудня 2022 року скасовані також рейси в окремі міста Білорусі та Росії.

Турецький перевізник Turkish Airlines скасував авіарейси до білоруського Мінська та трьох російських міст до 31 грудня 2022 року

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