Через зміни клімату Чорне море стає все більш привабливим для туристів, - дослідження

Про це йдеться у дослідженні Центру дослідження кліматичних змін і реалізації політики Босфорського університету, повідомляє TRT Haber.

"Узбережжя Чорного моря може бути одним із кращих варіантів з огляду на клімат. Коли ми дивимося на поточні кліматичні умови Чорного моря, то в деяких регіонах Центрального та Західного Причорномор'я з особливостями середземноморського клімату в найспекотніший місяць середня температура становить близько 22 градуси”, - розповіла членкиня правління Центру, викладачка університету Назан Ан.

Вона також зазначила, якщо не буде вжито ефективних заходів проти зміни клімату, то туристичні райони в Егейському та Середземноморському регіонах можуть зіткнутися з фінансовими втратами в короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Дослідження регіону Чорного моря розпочали, розглядаючи його як альтернативний маршрут, оскільки на популярних літніх маршрутах рівень спеки через зміну клімату почав досягати небезпечних для здоров’я людини показників.