"Тут прильоти такі конкретні". Депутат Держдуми Журавльов воює проти України в Авдіївці

Про це свідчать останні дописи політика на його офіційному каналі у Telegram.

Журавльова, зокрема, можна побачити з автоматом та пістолетом.

За його твердженням, він перебуває на передовій. Діє з "інтернаціанальним" формуванням "Пятнашка", куди входять найманці з окупованих росіянами частин Грузії (Абхазія, Південна Осетія).

"Їдемо на передову. "Пятнашка" зараз воює під Авдіївкою, де зосереджені чи не найсерйозніші на Донбасі сили противника (захисників України - ред.)", - повідомив Журавльов зранку, опублікувавши своє фото з автоматом в авто.

Потім він показував фото й відео застосування проти ЗСУ безпілотника.

"Пташку" запустили, приймаємо сигнал і коректуємо", - пояснив дії окупантів Олексій Журавльов.

Далі член Держдуми став переховуватися у бліндажі росіян.

"Тут прильоти такі (з українського боку, - ред.) конкретні", - сказав він.

Журавльов відомий своїми виступами на пропагандистських федеральних телеканалах РФ, в яких він вживає образливу лексику на адресу українських та західних політиків та виступає з погрозами, наприклад, із закликами застосувати ядерну зброю.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb