"Тут прильоти такі конкретні". Депутат Держдуми Журавльов воює проти України в Авдіївці
Очільник російської шовіністичної партії "Родіна", депутат Державної думи РФ Олексій Журавльов зараз перебуває в ОРДО, де долучився до окупантів у складі формування найманців "Пятнашка"
Про це свідчать останні дописи політика на його офіційному каналі у Telegram.
Журавльова, зокрема, можна побачити з автоматом та пістолетом.
За його твердженням, він перебуває на передовій. Діє з "інтернаціанальним" формуванням "Пятнашка", куди входять найманці з окупованих росіянами частин Грузії (Абхазія, Південна Осетія).
"Їдемо на передову. "Пятнашка" зараз воює під Авдіївкою, де зосереджені чи не найсерйозніші на Донбасі сили противника (захисників України - ред.)", - повідомив Журавльов зранку, опублікувавши своє фото з автоматом в авто.
Потім він показував фото й відео застосування проти ЗСУ безпілотника.
"Пташку" запустили, приймаємо сигнал і коректуємо", - пояснив дії окупантів Олексій Журавльов.
Далі член Держдуми став переховуватися у бліндажі росіян.
"Тут прильоти такі (з українського боку, - ред.) конкретні", - сказав він.
- Журавльов відомий своїми виступами на пропагандистських федеральних телеканалах РФ, в яких він вживає образливу лексику на адресу українських та західних політиків та виступає з погрозами, наприклад, із закликами застосувати ядерну зброю.
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