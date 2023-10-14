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Головна Культура "Тут, у Карпатах, зустрілися інтелектуали, які хочуть змінювати країну": Княжицький про міжнародний форум Via Carpatia
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"Тут, у Карпатах, зустрілися інтелектуали, які хочуть змінювати країну": Княжицький про міжнародний форум Via Carpatia

14 жовтня, 2023 субота
21:45
Культура Микола Княжицький

Народний депутат Микола Княжицький вважає, що на міжнародному форумі Via Carpatia зустрілися інтелектуали, які хочуть змінювати Україну

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Мені подобається все, що відбувається, мені здається, що важливо, що тут в Карпатах, у Карпатському регіоні спілкувалися між собою українські інтелектуали, письменники, творчі люди, суспільні діячі, ті, хто хоче змінювати країну, і дивилися, і знайомилися з творчістю один одного", - коментує він.

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Княжицький додав, що подія завжди відбувалася у Верховині, або в Криворівні, а зараз у воєнний час, доводиться багато робити у сховищах.

"Але Івано-Франківськ прекрасне, тепле, чудове місто, серце українських Карпат. Так, що я дуже задоволений і запрошую всіх, хто ще не доїхав, сюди приїжджати", - наголосив депутат.

  • 14-15 жовтня в Івано-Франківську проходить  Шостий міжнародний мистецько-інтелектуальний форум Via Carpatia: "Майбутнє традиції: українське у глобальному світі". Програма форуму
Суспільство
Україна
Микола Княжицький
Карпати
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