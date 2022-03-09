Тварини, тепер почнеться зовсім інша війна, - Арестович відреагував на удар по пологовому будинку у Маріуполі

Своє звернення Олексій Арестович опублікував у Facebook.



"Так ось. До удару по пологовому будинку у Маріуполі це все були квіточки. Тепер, тварини, почнеться зовсім інша війна", - сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.



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