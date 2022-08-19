Твіттер заблокував 13 акаунтів членів партії влади Сербії: серед забанених — заступник мера Белграда

Про це пише балканська служба "Радіо Свобода".

Окрім 13 членів партії, твіттер забанив і заступника мера Белграда Мирослава Чучковича, а також Славіша Мічановича, який вважається координатором онлайн-комунікації партії.

Також заблокованою виявилася й обліківка Арно Гуйона, директора управління співпраці з діаспорою та сербами в Косово.

"Твіттер щойно заблокував мій обліковий запис, на якому я мав 34 000 підписників, без пояснень", — написав він у своєму фейсбуці.

Твіттер публічно не прокоментував серію блокувань сербських акаунтів. Утім, на сайті є пояснення, що компанія має право заблокувати облікові записи, які порушують правила спільноти. Причинами блокування можуть стати фейки, спами, злами акаунтів чи те, що може їх скомпроментувати. Повернути власникам облікові записи твіттер може тільки тоді, коли вони будуть повністю захищені і не матимуть потенційно загрозливу активність.

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