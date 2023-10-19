TVORCHI випустили новий кліп напередодні туру Україною

Відео з'явилося на офіційному Ютуб-каналі.

"Цю пісню ми написали після першої частини нашого Всеукраїнського туру. Ми дали концерти в одинадцяти містах України й в кожному місті де були, в кожному залі бачили людей, які хочуть одного – миру і перемоги. Тисячі людей, що об’єднані одним-єдиним бажанням. Ця єдність – рушійна сила, про яку іноді під тягарем обставин ми забуваємо та водночас стаємо дуже вразливими", – розповіли TVORCHI.

Повідомляється, що за декілька днів розпочнеться друга частина туру, на сході країни, де вперше прозвучить пісня "Разом" наживо.

"Хочемо привезти її до міст, яким зараз особливо нелегко, та сказати – ми тут і там, де б не були, ми разом, всі за одно, тримаємось", – додає гурт.

Кліп починається з цитати африканської приказки, яку читає голосом соліста TVORCHI Джеффрі: "Якщо хочеш йти швидко – йди один. Якщо хочеш йти далеко – йдіть разом". Відео сповнене алегоріями та глибокими значеннями. Учасники гурту у важких багатошарових образах йдуть пліч-о-пліч проти сильних поривів вітру, що збивають з ніг.

Кліп знімали понад десять годин на території кампусу Київського політехнічного університету імені Ігоря Сікорського. Буревій імітувався за допомогою потужного вентилятора, а костюми кожного з артистів важили понад 10 кілограмів.

Вперше TVORCHI виконають трек "Разом" наживо під час концертів у другій частині благодійного туру Heart of Steel:

23 жовтня - Cуми

24 жовтня - Полтава

26 жовтня - Харків

27 жовтня - Кривий Ріг

28 жовтня - Дніпро.

Усі 100% від продажу квитків будуть перераховані на купівлю інкубаторів для передчасно народжених немовлят.