Творці мультфільму за мотивами гри "Маріо" показали перший трейлер
Nintendo представила перший трейлер мультфільму "Супер Маріо брати" (The Super Mario Bros) за мотивами культової відеогри "Маріо" від студії Illumination
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Попередній досвід екранізації відеогри не був вдалим. У 1993 році в Голлівуді вийшов бойовик Super Mario Bros. І через 30 років в Nintendo наважились на другу спробу.
У новому трейлері зʼявився головний антагоніст персонажа – найсильніша черепаха Купа. Також показали битву з пінгвінами. Наприкінці трейлера з’являється Маріо у Грибному Королівстві. Маріо та інші персонажі у трейлері максимально наближені до ігрових версій.
Прем’єра заплановано на 7 квітня 2023 року від Universal Pictures.
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