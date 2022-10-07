Творці мультфільму за мотивами гри "Маріо" показали перший трейлер

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Попередній досвід екранізації відеогри не був вдалим. У 1993 році в Голлівуді вийшов бойовик Super Mario Bros. І через 30 років в Nintendo наважились на другу спробу.

У новому трейлері зʼявився головний антагоніст персонажа – найсильніша черепаха Купа. Також показали битву з пінгвінами. Наприкінці трейлера з’являється Маріо у Грибному Королівстві. Маріо та інші персонажі у трейлері максимально наближені до ігрових версій.

Прем’єра заплановано на 7 квітня 2023 року від Universal Pictures.

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