Twitter може частково стати платним

Про це Маск написав у своєму Twitter.



"Twitter завжди буде безкоштовним для звичайних користувачів, але можливо, буде невелика ціна для комерційних/державних користувачів", - йдеться у твіті Ілона Маска.



Наприкінці квітня стало відомо, що Маск домовився про купівлю Twitter-а за $44 мільярди.

Команда NFT-музею MetaHistory створила спеціальний NFT-експонат на знак подяки Ілону Маску.