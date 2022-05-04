Twitter може частково стати платним
Мільярдер Ілон Маск проанонсував, що соцмережа Twitter може частково стати платною
Про це Маск написав у своєму Twitter.
"Twitter завжди буде безкоштовним для звичайних користувачів, але можливо, буде невелика ціна для комерційних/державних користувачів", - йдеться у твіті Ілона Маска.
Наприкінці квітня стало відомо, що Маск домовився про купівлю Twitter-а за $44 мільярди.
- Команда NFT-музею MetaHistory створила спеціальний NFT-експонат на знак подяки Ілону Маску.
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