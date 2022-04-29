NFT-музей створив спеціальний експонат в подяку Ілону Маску за допомогу Україні, - Федоров

Про це у телеграм повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров

Віртуальний експонат увійшов до окремої колекції The Hall, мета якої — подякувати публічним людям за їхню підтримку Україні.

"Ілон Маск із перших днів повномасштабного вторгнення рф максимально підтримує Україну. Окрім терміналів Starlink, які дуже важливі для тих регіонів, що залишилися без зв’язку, він передав сонячні панелі та системи збереження Tesla Powerwall. Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих сферах, які найбільше постраждали від російської окупації", - зазначено у дописі.

Загалом, завдяки продажу першої NFT-колекції команда NFT-музею зібрала 258 ETH або понад $720 тисяч. Усі кошти вже надіслано криптофонду Aid For Ukraine для допомоги Україні.

Переглянути нову колекцію NFT-музей можна за посиланням.

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