Twitter опублікував на Github частини вихідного коду, який відповідає за рекомендації твітів

Про це інформує Reuters.

Код завантажили у два репозиторії на сайті для обміну кодом Github. Вони містять у собі вихідний код різних частин Twitter, зокрема алгоритм рекомендацій твітів користувачам. При цьому наголосили, що в репозиторіях немає коду, який забезпечує роботу рекламних рекомендацій Twitter.

Зазначають, що крок зробили за вказівкою гендиректора Twitter Ілона Маска. Він заявив, що прозорість коду підвищить довіру серед користувачів соцмережі і сприятиме швидкому вдосконаленню продукту. Також це слугуватиме для розв'язання спільних проблем користувачів і законодавців, які частіше почали перевіряти, як алгоритми соцмереж відбирають рекомендований користувачам контент.

Крім того, Маск повідомив, що Twitter оновлюватиме свій алгоритм рекомендацій на основі пропозицій користувачів кожна 24-48 годин. Він разом з іншими працівниками компанії провели сесію в аудіочаті Twitter, під час якої попросили користувачів надавати рекомендації та ставити запитання про те, як працює код соцмережі.

Одна людина під час сесії запитала, чому код Twitter класифікує користувачів як демократів або республіканців. Працівник компанії відповів, що це стара функцій, яка не була важливою для системи рекомендацій і яку планують видалити.