У Twitter лише верифіковані акаунти зможуть потрапляти у рекомендації та брати участь в опитуваннях
З 15 квітня лише верифіковані акаунти зможуть потрапляти у рекомендації та брати участь в голосуваннях у Twitter
Про це у своєму twitter повідомив Ілон Маск.
"Починаючи з 15 квітня, лише верифіковані акаунти зможуть потрапити до рекомендацій For You. Це єдиний реальний спосіб протистояти навалі просунутих ботів зі штучним інтелектом. В іншому випадку це безнадійно програшна битва", - написав він.
Також Маск зазначив, що голосування в опитуваннях вимагатиме верифікації з тієї ж причини.
Водночас він додав, що це нормально мати верифіковані акаунти ботів, якщо вони дотримуються умов надання послуг і не видають себе за людину.
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