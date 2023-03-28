Про це у своєму twitter повідомив Ілон Маск.

"Починаючи з 15 квітня, лише верифіковані акаунти зможуть потрапити до рекомендацій For You. Це єдиний реальний спосіб протистояти навалі просунутих ботів зі штучним інтелектом. В іншому випадку це безнадійно програшна битва", - написав він.

Також Маск зазначив, що голосування в опитуваннях вимагатиме верифікації з тієї ж причини.

Водночас він додав, що це нормально мати верифіковані акаунти ботів, якщо вони дотримуються умов надання послуг і не видають себе за людину.