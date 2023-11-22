Тюремні строки заочно отримали ще понад пів сотні депутатів РФ, які підтримали війну проти України
По 15 років тюремного ув'язнення отримали ще 52 депутати держдуми Росії, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України. Їх засудили заочно
Про це повідомила пресслужба СБУ.
У спецслужбі зазначили, що 15 лютого 2022 року російські депутати підтримали постанову про звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а 22 лютого проголосували за ратифікацію так званого договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і "ЛДНР".
Надалі вище військово-політичне керівництво РФ використало це рішення як формальну підставу для початку повномасштабного вторгнення в Україну, наголосили в СБУ.
"На основі зібраних доказів, суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) і призначив їм 15 років позбавлення волі заочно", - повідомили у спецслужбі.
Тривають заходи щодо притягнення їх до відповідальності.
Крім того, стосовно ще 23 російських депутатів обвинувальні акти скеровано до суду.
Перелік депутатів дивіться тут.
- У липні в Івано-Франківську до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно засудили п'ятьох депутатів держдуми РФ.
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