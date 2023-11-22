Тюремні строки заочно отримали ще понад пів сотні депутатів РФ, які підтримали війну проти України

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У спецслужбі зазначили, що 15 лютого 2022 року російські депутати підтримали постанову про звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а 22 лютого проголосували за ратифікацію так званого договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і "ЛДНР".

Надалі вище військово-політичне керівництво РФ використало це рішення як формальну підставу для початку повномасштабного вторгнення в Україну, наголосили в СБУ.

"На основі зібраних доказів, суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) і призначив їм 15 років позбавлення волі заочно", - повідомили у спецслужбі.

Тривають заходи щодо притягнення їх до відповідальності.

Крім того, стосовно ще 23 російських депутатів обвинувальні акти скеровано до суду.

Перелік депутатів дивіться тут.