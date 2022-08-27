У 14 країнах світу близько 20 вулиць і площ назвали на честь України
У Міністерстві закордонних справ України розповіли, що У 14 країнах світу на честь України назвали близько 20 вулиць і площ
Про це повідомила пресслужба відомства.
"До Дня Незалежності України одразу на дві українські назви на карті світу стало більше. У Люксембурзі з’явився "Київський Бульвар", а в Нью-Йорку перехрестя Брайтон Біч Авеню та Коні Айленд Авеню в Брукліні перейменували на "Український шлях".
Крім того, українські топоніми з'явилися у Чехії, Латвії, Литві, Албанії, Норвегії та Канаді.
"У шістьох з цих країн українські назви отримали вулиці та площі, на яких знаходяться дипломатичні установи Росії", - додають у повідомленні.
- 28 квітня у польському Гданську назвали сквер на честь Маріуполя.
- 15 травня у Каннах перейменували площу на честь Тараса Шевченка. "Мерія Канн була однією з перших у Франції, яка вивісила жовто-блакатний прапор у знак солідарності з українцями на ранок після російського нападу на Україну", - зауважили у Верховній Раді.
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