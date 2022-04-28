У 2014 році зрадив ЗСУ та воював проти України: до максимальних 15 років ув'язнення засудили колишнього українського військового

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.



У 2014 році уродженець Дніпропетровщини, який служив у Криму, не виконав наказ про передислокацію частини з окупованого півосторова та зрадив Україну. А 25 лютого 2022 року він повернувся до України з двома іншими зрадниками разом з окупантами, які зайшли до Нової Каховки на Херсонщині. Їх узяли в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, що зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області.



За публічного обвинувачення Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері суд визнав зрадника вииним у державній зраді та дезертирстві (ст. 408, ст. 111 КК України). Йому призначили максимальне покарання - 15 років ув'язнення. Щодо ще одного ексвійськового ЗСУ суд поки не призначили.

До 14 років ув'язнення засудили ще одного зрадника України, який у 2022 році воював на боці окупантів і потрапив у полон на Миколаївщині.

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