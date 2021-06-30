У 2016 році саме з моєї ініціативи він з'явився в "Дніпрі", - Маркевич про героя матчу зі Швецією Довбика
Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич пригадав, що саме він запросив у "Дніпро" Артема Довбика
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
За словами Маркевича, після декількох тренувань він вимагав підписати з Довбиком контракт.
"Ще раз переконуєшся, як у футболі багато залежить від дрібниць. Свого часу Артем Довбик не опинився б серед кандидатів в збірну, якби не травми основних нападників - Артема Бесєдіна і Mораеса. І у вчорашньому поєдинку він не вийшов би на заміну, якби не пошкодження того ж Бесєдіна. Я радий за Артема ще й тому, що в 2016 році саме з моєї ініціативи він з'явився в "Дніпрі". Пригадую, що вже після декількох тренувань я сказав, щоб з ним терміново підписали контракт", - розповів Мирон Маркевич.
У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.
У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Найкращим гравцем матчу між Україною та Швецією було визнано півзахисника нашої збірної Олександра Зінченка.
- 30 червня стало відомо, що травмований Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020.
- Після цього Мирон Маркевич вважає, що шведський захисник Маркус Даніельсcон заслужив червону картку за грубий фол проти Артема Бесєдіна.
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