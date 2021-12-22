У 2021 році на боротьбу з COVID-19 витратили майже 35 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.



Найбільше грошей - 17,8 млрд грн - витратили на зарплату лікарям та проведення щеплень населенню.



"На оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, та послуг з вакцинації населення від COVID-19 - 17,8 млрд грн; на закупівлю вакцин від COVID-19 - 9,8 млрд грн. Також Україна вже отримала безоплатно 11,2 млн доз вакцин від міжнародних партнерів", - йдеться у повідомленні.



За інформацією Мінфіну, на забезпечення лікарень киснем, експрес-тестами та витратними матеріалами для тестування витратили 584 млн грн.



При цьому на соціальні виплати населенню в умовах карантину витратили 2,9 млрд грн, а на боротьбу з коронавірусом у закладах освіти - 18,3 млн гривень. На доплати силовикам та прикордонникам витратили менше мільярда грн.

Нагадаємо, Україна має намір закупити таблетки"Молнупіравір" компанії Merck, які даватимуть пацієнтам з груп ризику в перші дні захворювання.