У 2021 році на дороги в Україні витратили в 10 разів більше, ніж на забезпечення армії, - "Наші гроші"

Про це повідомляє видання "Наші гроші".



"Ми зробили вибірку з 2017 року, коли вже всі державні замовники перейшли до "Прозорро" (нагадаємо, військові в порядку експерименту туди перейшли майже на рік раніше від Укравтодору). За цей період Міноборони провело закупівлі обмундирування, харчів, палива, ремонту техніки тощо на 63 млрд грн", - йдеться у повідомленні.



Окремо у бюджет на Державне оборонне замовлення за п'ять років заклали ще 84 млрд грн. Ці кошти пішли на закупівлі військової техніки, зброї і боєприпасів, які засекречені та проводяться не через систему "Прозорро".



Загалом з 2017 по 2021 рік на військові потреби провели закупівлі на 147 млрд грн.



"Укравтодорівскі служби провели тендери на ремонти доріг у цей же період на 635 млрд грн. При цьому найбільший розрив почався зі стартом "Великого будівництва" Володимира Зеленського. У 2021 році на асфальтування протендерили у 10(!) разів більше, ніж на матеріальне забезпечення армії воюючої країни", - йдеться у повідомленні.







Водночас журналісти зазначають, що більша частка будівництва доріг робиться на позичені і в Україні, і за кордоном гроші.



"Торік виплати по кредитам міжнародним банкам та по ОВДП (облігації внутрішніх державних позик, - ред.) склали рекордні 15 млрд грн", - зазначають у виданні.



Крім того, "Наші гроші" опублікували інфографіку із тендерами Міноборони на обмундирування з 2016 по 2021 рік. Найбільший показник становив у 2019 році - 3,41 млрд грн. А от найменше коштів витратили у 2021 році - 1,66 млрд грн.









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