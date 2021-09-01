У 2021 році вдвічі менше абітурієнтів з окупованих територій подали заявки на вступ до українських вишів
У 2021 навчальному році вдвічі менше абітурієнтів з окупованого Криму та Донбасу подали заявки на вступ в університети, які розташовані на підконтрольній Києву території
Про це повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова.
Напередодні Дня знань фахівці проводили відповідний моніторинг і встановили, що лишень близько шести тисяч осіб з окупованих територій подали документи на вступ, хоча у минулому році цей показник становив 12 тисяч.
"Зменшення кількості абітурієнтів з тимчасово окупованих територій спричинене потужною інформаційною кампанією країни-окупанта", - зазначила Денісова та додала, що не всі школярі змогли дізнатися про спрощену систему вступу з окупованих областей і Криму.
Відтак Денісова звернулася до міністра освіти і науки Сергія Шкарлета з проханням забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів задля заохочення дітей до вступу у виші на материковій частині України.
Зокрема, вона запропонувала розмістити інформаційні стенди на КПВВ з тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської областей та АР Крим.
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