У 2022 році військові пройдуть 10 міжнародних навчань в Україні та 16 за кордоном, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що у 2022 році для українських військових пройде 10 міжнародних навчань на території України та 16 за кордоном
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Постійний обмін досвідом - це один з найкращих способів підвищення професіоналізму. Вже з наступного року планується активізувати взаємодію за програмою Постійного структурованого співробітництва у сфері безпеки і оборони ЄС в інтересах посилення спроможностей Збройних Сил України", - розповів Резніков.
Міністр нагадав про партнерство із Литвою та Польщею у рамках ЛИТПОЛУКРБРИГ - військової бригади країн Люблінського трикутника, яка була створена у 2014 році зі збройних сил Литви, Польщі та України. Резніков назвав це "справжнім військовим братерством".
Також очільник Міноборони подякував фахівцям, які працюють у тренувальних місіях, та наголосив, що Україна прагне збільшити кількість інструкторів.
Резнікові додав, що у майбутньому Україна буде поглиблювати співпрацю з основними партнерами у сфері оборони - США, Великою Британією, Канадою, Туреччиною та Польщею.
- Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за допуск іноземних військових в Україну для участі в навчаннях 2022 року.
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