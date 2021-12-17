У 2022 році військові пройдуть 10 міжнародних навчань в Україні та 16 за кордоном, - Резніков

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Постійний обмін досвідом - це один з найкращих способів підвищення професіоналізму. Вже з наступного року планується активізувати взаємодію за програмою Постійного структурованого співробітництва у сфері безпеки і оборони ЄС в інтересах посилення спроможностей Збройних Сил України", - розповів Резніков.

Міністр нагадав про партнерство із Литвою та Польщею у рамках ЛИТПОЛУКРБРИГ - військової бригади країн Люблінського трикутника, яка була створена у 2014 році зі збройних сил Литви, Польщі та України. Резніков назвав це "справжнім військовим братерством".

Також очільник Міноборони подякував фахівцям, які працюють у тренувальних місіях, та наголосив, що Україна прагне збільшити кількість інструкторів.

Резнікові додав, що у майбутньому Україна буде поглиблювати співпрацю з основними партнерами у сфері оборони - США, Великою Британією, Канадою, Туреччиною та Польщею.