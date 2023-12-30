У 2023 році українці задонатили на ЗСУ втричі більше коштів, ніж торік, - monobank

Про це банк повідомив на сторінці в instagram.

У 2023 році через monobank українці надіслали на благодійність 27,4 млрд грн, тоді як у 2022 році - 8,5 млрд грн.

Кількість донорів за 2023 рік становить 5,4 млн осіб. Для порівняння, у 2022 році було всього 3 млн донорів.

Сума середнього донату також зросла, у 2023 вона становить 349 грн, тоді як у 2022 році була 258 грн.