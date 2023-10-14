У 2024 році SpaceX запустить супутниковий зв'язок для смартфонів

Про це повідомляє The Verge.

На сайті, який запустили на початку цього тижня, зазначається, що спочатку, у 2024 році, послуга буде обмежена текстовими повідомленнями, а у 2025 році з'являться функції передачі голосу і даних, а також можливість передавати файли.

"Direct to Cell працює з існуючими телефонами LTE скрізь, де можна побачити небо. Жодних змін в апаратному забезпеченні, прошивці або спеціальних додатках не потрібно", - йдеться на сайті SpaceX.

Компанія Ілона Маска спільно з американським партнером T-Mobile оголосили про плани цієї послуги минулого року. Послуга, ймовірно, буде відносно повільною за земними мірками, зі швидкістю від двох до чотирьох мегабіт на секунду, але її перевага полягатиме в широті покриття.

Супутниковий зв'язок є зростаючою тенденцією для смартфонів в останні роки. Минулого року Apple додала до своїх телефонів функцію Emergency SOS, яка дозволяє пристроям iPhone 14 і новішим надсилати обмежені повідомлення та інформацію про місцезнаходження через супутник у надзвичайних ситуаціях. Тим часом супутникова компанія AST SpaceMobile оголосила, що минулого місяця здійснила перший супутниковий дзвінок через 5G з немодифікованого смартфона.