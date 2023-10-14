У 2024 році SpaceX запустить супутниковий зв'язок для смартфонів
SpaceX оголосив про запуск на мобільних пристроях своєї майбутньої послуги Starlink Direct to Cell, яка надаватиме зв'язок для "існуючих телефонів LTE" через супутник
Про це повідомляє The Verge.
На сайті, який запустили на початку цього тижня, зазначається, що спочатку, у 2024 році, послуга буде обмежена текстовими повідомленнями, а у 2025 році з'являться функції передачі голосу і даних, а також можливість передавати файли.
"Direct to Cell працює з існуючими телефонами LTE скрізь, де можна побачити небо. Жодних змін в апаратному забезпеченні, прошивці або спеціальних додатках не потрібно", - йдеться на сайті SpaceX.
Компанія Ілона Маска спільно з американським партнером T-Mobile оголосили про плани цієї послуги минулого року. Послуга, ймовірно, буде відносно повільною за земними мірками, зі швидкістю від двох до чотирьох мегабіт на секунду, але її перевага полягатиме в широті покриття.
Супутниковий зв'язок є зростаючою тенденцією для смартфонів в останні роки. Минулого року Apple додала до своїх телефонів функцію Emergency SOS, яка дозволяє пристроям iPhone 14 і новішим надсилати обмежені повідомлення та інформацію про місцезнаходження через супутник у надзвичайних ситуаціях. Тим часом супутникова компанія AST SpaceMobile оголосила, що минулого місяця здійснила перший супутниковий дзвінок через 5G з немодифікованого смартфона.
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