У 2024 році вийде незавершений роман Гарсіа Маркеса
Видавництво Penguin Random House підтвердило, що невиданий раніше роман Габріеля Гарсії Маркеса під назвою En Agosto Nos Vemos ("Ми побачимось у серпні") з'явиться на полицях магазинів Латинської Америки у 2024 році
Про це повідомило видання The Guardian.
Роман вийде спочатку іспанською мовою і налічуватиме близько 150 сторінок.
Зазначається, що спекуляції довкола цієї книги ходили з 1999 року, коли Маркес опублікував розповідь у колумбійському журналі Cambio. Історія про Анну Магдален Бах – жінку середніх років, у якої трапився роман на тропічному острові, куди вона вирушила, щоб покласти квіти на могилу матері – нібито була першим розділом, над яким працював Маркес.
Але після смерті автора у 2014 році вважалося, що ця робота так і залишиться неопублікованою, оскільки його родині було незручно публікувати незакінчений твір.
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"Досі позиція двох дітей полягала в тому, що книгу не буде опубліковано. Схоже, вони змінили свою думку після прочитання рукопису", - сказав Хайме Абелло, директор Фонду Габо.
Діти Маркеса - Родріго та Гонсало - заявили в п'ятницю, що вважають роботу надто цінною, щоб ховати її від Колумбії та всього світу, на який розповіді Маркеса в стилі магічного реалізму мали великий вплив.
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