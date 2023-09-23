Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У 2024 році військові витрати Росії вперше перевищать соціальні, - Bloomberg

У 2024 році військові витрати Росії вперше перевищать соціальні, - Bloomberg

23 вересня, 2023 субота
05:36
Війна з Росією російська армія, мобілізація

Частка військових витрат у проєкті федерального бюджету на 2024 рік зросте до 10,8 трлн рублів з 6,4 трлн рублів цього року - або до 6% з 3,9% ВВП

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Військові витрати значно перевищать витрати за статтею "соціальна політика" – за якою, зокрема, виплачують пенсії та різні соціальні допомоги. 2024 року це відбудеться вперше за останні десятиліття. При цьому очікується, що витрати на соціальну політику зростуть на 1 трлн рублів - до 7,5 трлн.

Витрати на засекречені або приховані статті, як очікується, зростуть майже вдвічі – до 11,1 трлн рублів з 6,5 трлн у 2023 році. Це близько 30% загального обсягу бюджетних видатків.

Доходи бюджету оцінюються в 35 трлн рублів (на 22% вище за рівень 2023 року). При цьому дефіцит, як очікується, скоротиться вдвічі: з 1,8% ВВП 2023 року до 0,9%. Нафтогазові доходи повинні зрости до 11,5 трлн рублів, або майже на чверть.

Проєкт має бути схвалений обома палатами парламенту, після чого буде передано на підпис президенту.

Чинний закон про федеральний бюджет на 2023-2025 роки передбачає високу частку військових витрат. Так основні статті покривають національну оборону та внутрішню безпеку — загальні витрати на силові витрати перевищують соціальні.

  • За розрахунками Forbes, вартість одного дня великої війни з Україною для Росії складає близько 300 млн доларів. Загалом за півтора року РФ витратила понад 167 млрд доларів

Економіка
російська армія
Читайте також:
Президент Литви Гітанас Науседа
21 вересня, 2023 четвер
Науседа обговорив із Зеленським і Дудою "зернові" розбіжності
танк Leopard 1
22 вересня, 2023 п'ятниця
Данія визнала, що більше половини наданих Україні танків несправні
міжнародний огляд
Автор Андріана Стахів
22 вересня, 2023 п'ятниця
Європа вагається через заклики припинити підтримувати Україну, а Зеленський намагається заручитися підтримкою США. Акценти світових ЗМІ 22 вересня
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.26
  • EUR
    Купівля 40.29
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
23 вересня
06:00
США Україна
США вимагають від Польщі пояснення щодо заяв про припинення підтримки України, - Bloomberg
05:21
збита ракета, Київ 9 травня
Масована атака РФ на Україну: дрони рухаються на захід, небезпека ракетного удару
05:08
Україна-Польща
В ISW вважають, що Росії не вдалося погіршити відносини України з Польщею
04:40
ракета Storm Shadow
Штаб Чорноморського флоту РФ атаковано ракетами Storm Shadow, - Sky News
04:12
WADA
Проти спортсменів РФ продовжили санкції через порушення антидопінговому кодексу
03:44
хакер
Українські хакери повідомили про викрадення бази даних РФ про авіаперельоти: її передадуть ЗСУ
03:16
прапори України та США
Пентагон призначив контролера для моніторингу допомоги Україні
02:48
Токмак
Генерал Тарнавський назвав ціль-мінімум контрнаступу ЗСУ на півдні
02:20
Кирило Буданов
Серед поранених є генерали: Буданов озвучив кількість жертв удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі
01:52
Ентоні Блінкен
Блінкен закликав Вірменію й Азербайджан повернутись до переговорів
01:24
генерал Олександр Тарнавський
Погода не вплине на контрнаступ України, - генерал Тарнавський
00:56
ЗАЕС
На ЗАЕС забезпечили альтернативне постачання водою для охолодження реакторів, - МАГАТЕ 
00:41
Тайсон Ф'юрі
Менеджер Ф'юрі заявив, що саудівці здійснять різдвяне бажання усіх фанів боксу
00:33
Ексклюзив
Матеуш Моравецький
"В останні дні престиж Варшави в міжнародній політиці зазнав колосальних збитків": польський політик про заяву Моравецького
00:28
Ольга Стефанішина
Початок переговорів про вступ до ЄС: Стефанішина назвала наступні кроки України
2023, п'ятниця
22 вересня
23:57
Володимир Зеленський та Джастін Трюдо
Україна та Канада підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю
23:47
Джастін Трюдо
Канада запровадила санкції проти понад 60 російських фізичних і юридичних осіб
23:43
Ексклюзив
"Тут взагалі цікава історія": військовий експерт Самусь про передачу невеликої кількості ATACMS
23:23
Ліонель Мессі з Кубком світу
Мессі розповів про негідний вчинок ПСЖ після перемоги Аргентини на ЧС-2022
23:17
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 вересня
23:14
Завод Ferrexpo
Генпрокуратура вручила підозру голові правління Полтавського ГЗК. Підприємство заперечує звинувачення
23:01
Російський газ
Росіянам рекордно підвищать тарифи на газ
22:45
Оновлено
обстріл ракета
Росія вдарила ракетами по Кременчуку: одна людина загинула, 31 - постраждала, серед них троє дітей
22:37
Володимир Зеленський і Матеуш Моравецький
Моравецький заявив, що Зеленський під час засідання ООН образив поляків
22:12
Ігор Коломойський, суд
У новому судовому рішенні Коломойського назвали громадянином іншої країни, - юрист ЦПК
21:59
Оновлено
Зеленський Трюдо
Трюдо зустрівся із Зеленським та оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги
21:56
Валерій Залужний
Залужний вперше поспілкувався із наступником Міллі
21:43
Огляд
Володимир Зеленський та Олена Зеленська у США
Домовленості, військова допомога та історичні рішення. Чим важливий візит Зеленського до США
21:41
Ексклюзив
Вибухи, Севастополь
Удари по Криму - натяк Кремлю на готовність України знищувати енергетичні обʼєкти РФ взимку, - військовий оглядач Шарп
21:32
Джорджо Наполітано
Помер експрезидент Італії Джорджо Наполітано
21:07
ЗСУ
На фронті відбулося 25 боєзіткнень, ЗСУ відбили 11 атак ворога на Мар’їнському напрямку, - Генштаб
21:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ATACMS для України, сезон "бавовни" в Криму буде продовжуватись. Воєнні підсумки тижня з Сергієм Згурцем
20:58
Україна ЄС
Вступ України до ЄС: Єврокомісія готується у жовтні рекомендувати почати переговори, - Bloomberg
20:56
Оновлено
Ілля Путря (в центрі), Олександрія - Чорноморець
УПЛ: "Чорноморець" забив 5 голів "Олександрії", результати та розклад інших матчів 8-го туру
20:46
Ярослав Фільчаков (у синьому трико)
Фільчаков приніс Україні четверту медаль ЧС-2023 з боротьби
20:15
Ексклюзив
Олег Синютка
"ЄС" пропонує скеровувати 70% ПДФО на ЗСУ, а 30% - на цивільну оборону, - нардеп Синютка
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 576-го дня війни: ЗСУ атакували штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі, а Євросоюз виділив Україні 1,5 млрд євро
20:00
OPINION
Андрій Кокотюха
"Хочете миру – здавайтеся". Чому росіяни не здатні домовлятися
19:50
Оновлено
ЗСУ вразили штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі
19:48
Оновлено
Кабмін
Реєстр олігархів почнуть заповнювати вже після війни. Пояснення Мін'юсту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV