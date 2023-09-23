У 2024 році військові витрати Росії вперше перевищать соціальні, - Bloomberg

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Військові витрати значно перевищать витрати за статтею "соціальна політика" – за якою, зокрема, виплачують пенсії та різні соціальні допомоги. 2024 року це відбудеться вперше за останні десятиліття. При цьому очікується, що витрати на соціальну політику зростуть на 1 трлн рублів - до 7,5 трлн.

Витрати на засекречені або приховані статті, як очікується, зростуть майже вдвічі – до 11,1 трлн рублів з 6,5 трлн у 2023 році. Це близько 30% загального обсягу бюджетних видатків.

Доходи бюджету оцінюються в 35 трлн рублів (на 22% вище за рівень 2023 року). При цьому дефіцит, як очікується, скоротиться вдвічі: з 1,8% ВВП 2023 року до 0,9%. Нафтогазові доходи повинні зрости до 11,5 трлн рублів, або майже на чверть.

Проєкт має бути схвалений обома палатами парламенту, після чого буде передано на підпис президенту.

Чинний закон про федеральний бюджет на 2023-2025 роки передбачає високу частку військових витрат. Так основні статті покривають національну оборону та внутрішню безпеку — загальні витрати на силові витрати перевищують соціальні.