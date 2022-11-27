Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.

Він зазначив, що електроенергія у місті з'явилась вже за два тижні після звільнення Херсона. Янушевич наголосив, що окупанти практично повністю знищили енергетичну інфраструктуру міста.

Також очільник ОВА розповів, що росіяни поцілили у лінії електропередачі, які живлять місто. Янушевич відзначив, що українські енергетики відновили пошкоджені лінії електропередачі менш ніж за пів години.

Він також зазначив, що у Херсон подали напругу по високовольтних лініях на 150 кВ, наразі фахівці працюють, аби повернути світло в домівки.

У суботу, 26 листопада, російський агресор завдав удару по Чорнобаївці Херсонської області, поранено дитину.

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