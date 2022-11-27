У 5% херсонців уже є світло, росіяни продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру
У суботу, 26 листопада, у Херсоні почали підключати до електроенергії побутових споживачів, 5% містян уже отримали електроенергію
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.
Він зазначив, що електроенергія у місті з'явилась вже за два тижні після звільнення Херсона. Янушевич наголосив, що окупанти практично повністю знищили енергетичну інфраструктуру міста.
Також очільник ОВА розповів, що росіяни поцілили у лінії електропередачі, які живлять місто. Янушевич відзначив, що українські енергетики відновили пошкоджені лінії електропередачі менш ніж за пів години.
Він також зазначив, що у Херсон подали напругу по високовольтних лініях на 150 кВ, наразі фахівці працюють, аби повернути світло в домівки.
- У суботу, 26 листопада, російський агресор завдав удару по Чорнобаївці Херсонської області, поранено дитину.
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