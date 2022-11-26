Росія вдарила по житлових будинках Чорнобаївки, поранено дитину
У суботу, 26 листопада російський агресор завдав удару по Чорнобаївці Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Чорнобаївку Херсонського району сьогодні обстріляли російські окупанти. Внаслідок удару дістала поранення дитина. Її доправили до дитячої обласної клінічної лікарні. Не пробачимо підлим ворогам, які цілять по домівках мирних жителів! Вони дадуть відповідь за все!", - написав Янушевич.
- 24 листопада росіяни обстріляли житловий район Херсона: вбито сімох людей.
- За добу 24 листопада ворог ударив по Херсонщині 49 разів.
- 25 листопада з Херсона відправився перший евакуаційний потяг: виїхали 100 людей.
- Сергій Нікітенко, журналіст із Херсона, зауважив, що через постійні ворожі обстріли Херсона та правобережжя Херсонщини, владі треба серйозніше підходити до евакуації людей.
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