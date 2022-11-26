Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Чорнобаївку Херсонського району сьогодні обстріляли російські окупанти. Внаслідок удару дістала поранення дитина. Її доправили до дитячої обласної клінічної лікарні. Не пробачимо підлим ворогам, які цілять по домівках мирних жителів! Вони дадуть відповідь за все!", - написав Янушевич.

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