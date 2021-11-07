У Австралії жінка виграла $1 млн у лотереї для вакцинованих від коронавірусу
Австралійська жінка стала переможницею лотереї серед вакцинованих від COVID-19 та виграла $1 млн
Про це повідомляє Sky News.
У лотереї брали участь майже 3 млн людей, а єдиною в Австралії переможницею стала 25-річна Джоанн Чжу, яка виграла $1 млн.
Гроші на лотерею були зібрані групою філантропів та компаній Million Dollar Vax Alliance з метою підвищення рівня вакцинації в Австралії.
Джоан Чжу заявила, що планує витратити частину грошей на возз'єднання зі своєю родиною у Китаї.
"Я хочу полетіти з сім'єю з Китаю першим класом та розмістити їх у п'ятизірковому готелі на китайський Новий рік, якщо кордони будуть відкриті", – сказала переможниця.
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