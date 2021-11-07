Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Коронавірус У Австралії жінка виграла $1 млн у лотереї для вакцинованих від коронавірусу

У Австралії жінка виграла $1 млн у лотереї для вакцинованих від коронавірусу

7 листопада, 2021 неділя
18:37
Коронавірус вакцинація

Австралійська жінка стала переможницею лотереї серед вакцинованих від COVID-19 та виграла $1 млн

Про це повідомляє Sky News

У лотереї брали участь майже 3 млн людей, а єдиною в Австралії переможницею стала 25-річна Джоанн Чжу, яка виграла $1 млн.

Гроші на лотерею були зібрані групою філантропів та компаній Million Dollar Vax Alliance з метою підвищення рівня вакцинації в Австралії.

Джоан Чжу заявила, що планує витратити частину грошей на возз'єднання зі своєю родиною у Китаї. 

"Я хочу полетіти з сім'єю з Китаю першим класом та розмістити їх у п'ятизірковому готелі на китайський Новий рік, якщо кордони будуть відкриті", – сказала переможниця.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb




 
Світ
Австралія
Вакцинація
щеплення
лотерея
Читайте також:
Енергоатом
6 листопада, 2021 субота
Знищення “Енергоатому” чинною владою обернеться його поглинанням “Ростатомом” – розслідування Чорновол
Ирина Геращенко
5 листопада, 2021 п'ятниця
“Отвєтка” Зеленського. За висловлювання дворічної давності про "зелених чоловічків" Геращенко хочуть позбавити права брати участь у п’яти засіданнях Ради
6 листопада, 2021 субота
"Слава солдату Червоної армії!": Кива став навколішки перед пам'ятником Ватутіну й розстріляв портрети Бандери та Шухевича
Київ
+9
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.04
    Купівля 26.04
    Продаж 26.29
  • EUR
    Купівля 29.95
    Продаж 30.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
7 листопада
19:55
У Києві на проспекті Перемоги під колесами вантажівки загинув пішохід
19:34
Зоря - Верес
"Зоря" розтрощила "Верес" та вийшла на третє місце в УПЛ
19:21
нормандська четвірка
Продовження роботи Нормандського формату - під великим питанням, - Офіс президента
18:51
Шахтар
"Шахтар" переміг "Колос" та відібрав лідерство в УПЛ у "Динамо"
18:39
Ексклюзив
Закарпатська_ОДА
Дзвінкий ляпас Зеленському: як на Закарпатті відправили у відставку голову облради від "слуг", − розслідування
18:22
Росія перекинула на Донбас
Офіс президента не має підтвердженої інформації про стягування військ РФ до кордону, - речник Зеленського
17:48
Ілон Маск
Маск попросив підписників у twitter вирішити долю його пакету акцій Tesla вартістю $21 млрд
17:24
ООС
7 листопада на фронті: один український військовий загинув, ще двоє - поранені
17:13
Сауль Альварес (ліворуч) та Калеб Плант
Канело нокаутував Планта та став абсолютним чемпіоном світу
16:49
Польща, протести проти заборони абортів
У Польщі спалахнули масові протести через смерть жінки, до якої призвела заборона в країні на аборти
16:22
Ігор Коломойський
"Нафтогаз" віддасть Коломойському газ на суму понад 100 млрд грн, - Гончаренко
16:07
Артем Довбик (в центрі)
УПЛ: Герой Євро-2020 Довбик приніс "Дніпру-1" перемогу над "Інгульцем"
15:43
безпілотник
Українські військові збили на Донбасі російський безпілотник
15:11
Андрій Шевченко
Шевченка призначили головним тренером найстарішого італійського клубу
15:00
В понеділок, 8 листопада, відсторонюються від роботи невакциновані педагоги та чиновники
14:52
Люди в емоціях вимагали кисень для хворої на COVID-19, – головна лікарка про "штурм" лікарні в Миколаєві
14:45
У Кирилівці вбили сина місцевого підприємця. Батько стверджує, що конфлікт виник через українську мову
14:30
Інтерв’ю
гурт Бетон
"Беремо участь у формуванні соціуму, як можемо", – учасники гурту "Бетон"
14:12
Завтра Волинь переходить у "червону" зону. Там і досі Київ та ще 15 областей
13:50
У Комсомольську-на-Амурі вийшли на страйк китайські робітники "Роснєфті"
13:30
До України надійшло 3 млн доз "Модерни"
13:00
Турки випробували свій перший електромобіль
12:42
Інтерв’ю
Елла Лібанова
"Є реальна загроза, що нас буде близько 30 мільйонів", – професорка Елла Лібанова
12:33
Ексклюзив
Зеленський не думає про завтра. Він нагадує дитину, що купається й грається у ванні самозакоханості сьогодні, - Портников
12:11
У Казахстані загинуло 6 гірняків, ще 2 постраждало
11:48
Для зупинки "Північного потоку - 2" Вашингтон підключив до тиску на Берлін Брюссель, Лондон та Париж, - Süddeutsche Zeitung
11:27
6 листопада на фронті: росіяни стріляли по українцям біля Зайцевого, а в Болотному задіяли бойовий БПЛА
11:10
Профспілка освітян просить Кабмін перенести на місяць відсторонення нещеплених від COVID-19 вчителів
10:50
Режим Лукашенка не пропускає до Білорусі безкоштовні вакцини з Заходу, про які домовилася команда Тихановської
10:30
Естонські миротворці в Африці помилково поцілили у колег з Британії
10:10
Зісельс
Якщо ми 30 років говоримо про деколонізацію, то щось відбувається не так, - Йосиф Зісельс
10:03
Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 17 тис. випадків, 449 смертей. Ушпиталено 5 652 людей
09:44
Саломе Зурабішвілі
"Країна перед демографічною катастрофою". Президентка Грузії звинуватила церкву в гальмуванні вакцинації
09:13
Ексклюзив
За ДТП має бути жорстка система покарань, бо наше суспільство безвідповідальне, - Портников
08:46
Перевірка COVID-сертифікату не є розголошенням лікарської таємниці, - МОЗ
08:25
Остаточне перетворення Білорусі на частину Росії потрібно Путіну під "вибори" 2024 року, - ЗМІ
08:10
Нацменшини повинні мати ефективне представництво на політичному рівні, - експертка
07:58
Через пожежу тимчасово зупинено виробництво на Дніпровському металургійному заводі
07:17
Мустафа аль-Кадімі
Прем'єра Іраку атакували дроном з вибухівкою
2021, субота
6 листопада
22:47
Віталій Миколенко
Лідер "Динамо" не допоможе збірній України у вирішальному матчі відбору ЧС-2022
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV