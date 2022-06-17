У Бахмуті померла мирна людина, яку окупанти поранили на Луганщині
За день, 16 червня, російські окупанти вбили 1 мирного жителя у Донецькій області
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Росія вбиває цивільних! За 16 червня росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини – у Торецьку та Курдюмівці. Крім того, у Бахмуті померла одна людина, що отримала поранення на Луганщині", - написав Кириленко.
Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.46
Купівля 34.46Продаж 35.29
-
EUR
Купівля 35.85Продаж 37.07
- Актуальне
- Важливе