У Бахмуті померла мирна людина, яку окупанти поранили на Луганщині

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 16 червня росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини – у Торецьку та Курдюмівці. Крім того, у Бахмуті померла одна людина, що отримала поранення на Луганщині", - написав Кириленко.

Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

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