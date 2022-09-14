Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Місцеві розповіли, що їх було внесено до списку "нацистів". До цього списку вносив їх місцевий колаборант, який перебував у Балаклії на посаді гауляйтера, ця людина співпрацювала з окупантами", - зауважила Михайлова.

За її словами, колаборант вносив у списки людей з проукраїнською позицією, хто негативно ставився до РФ, хто відмовився співпрацювати, хто відмовився отримати російський паспорт, хто відмовився водити дітей до російської школи.

"Місцеві бояться повернення російської армії, що їх розстріляють за ці списки. Окупанти проводили чистки та шукали людей, які служили та зберігали вдома український прапор", - додала Михайлова.

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