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Ексклюзив

У банків є надлишок "вільних коштів", тож ставки на депозити знижені, – асоційований експерт Case Україна

11 травня, 2022 середа
11:11
Економіка економіка

Асоційований експерт Case Україна Євген Дубогриз вважає, що банки зараз достатньо наповнені фінансами, тож кошти від населення у вигляді депозитів не є критично необхідні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Експерт зауважив, що банки остерігаються кредитування населення під час воєнного стану, тож коштом цих фінансів вони закривають свої потреби. Необхідності у коштах людей немає, відтак ставка на депозити знижується.

"Звісно ж для населення це не надто приємно, оскільки зростає інфляція", – додав Дубогриз.

Також він наголосив, що не зважаючи на зміни ставок у депозитах, людям не варто хвилюватись за втрату коштів, які вони вклали у банки.

"Президент підписав закон про повне гарантування вкладів фізичних осіб, тож у населення немає ризиків втратити кошти, які вони вклали у депозити", – сказав він.

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