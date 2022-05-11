У банків є надлишок "вільних коштів", тож ставки на депозити знижені, – асоційований експерт Case Україна
Асоційований експерт Case Україна Євген Дубогриз вважає, що банки зараз достатньо наповнені фінансами, тож кошти від населення у вигляді депозитів не є критично необхідні
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Експерт зауважив, що банки остерігаються кредитування населення під час воєнного стану, тож коштом цих фінансів вони закривають свої потреби. Необхідності у коштах людей немає, відтак ставка на депозити знижується.
"Звісно ж для населення це не надто приємно, оскільки зростає інфляція", – додав Дубогриз.
Також він наголосив, що не зважаючи на зміни ставок у депозитах, людям не варто хвилюватись за втрату коштів, які вони вклали у банки.
"Президент підписав закон про повне гарантування вкладів фізичних осіб, тож у населення немає ризиків втратити кошти, які вони вклали у депозити", – сказав він.
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У квітні ціни в Україні зросли на 15,9%, а наприкінці року інфляція може перевищити 20%.
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