Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Експерт зауважив, що банки остерігаються кредитування населення під час воєнного стану, тож коштом цих фінансів вони закривають свої потреби. Необхідності у коштах людей немає, відтак ставка на депозити знижується.



"Звісно ж для населення це не надто приємно, оскільки зростає інфляція", – додав Дубогриз.

Також він наголосив, що не зважаючи на зміни ставок у депозитах, людям не варто хвилюватись за втрату коштів, які вони вклали у банки.



"Президент підписав закон про повне гарантування вкладів фізичних осіб, тож у населення немає ризиків втратити кошти, які вони вклали у депозити", – сказав він.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



У квітні ціни в Україні зросли на 15,9%, а наприкінці року інфляція може перевищити 20%.