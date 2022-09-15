Про це передає Громадське радіо.

Проросійські символи "Z" з’явилися на старому мурі часів Римської імперії, збудованому між IV та I століттями до нашої ери. Символи з’явилися також на будівлі, де розміщений волонтерський центр, який надає допомогу українським біженцям.

Подібні інциденти траплялися й раніше, особливо в місцях, де роздавали допомогу українцям. Зараз, судячи з нових повідомлень і фото у соцмережах, проросійські вандали активізувалися знову.

15 липня ЗМІ повідомили, що понад 130 тис. громадян України, які виїхали через російське вторгнення, отримали в Іспанії статус тимчасового захисту. Влада пояснила, що тимчасовий захист включає дозвіл на проживання та дозвіл на роботу для людей повнолітнього віку. Крім того, Генеральне управління дорожнього руху вирішило, що переміщені особи, які отримують тимчасовий захист, також можуть законно використовувати свої водійські права в Іспанії протягом принаймні одного року.

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