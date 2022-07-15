В Іспанії тимчасовий захист отримали понад 130 тис. українців

Про це пише Schengen News.

За даними уряду, з 10 березня управління у справах притулку та біженців Іспанії та поліція опрацювали та надали тимчасовий захист загалом 130 220 українським біженцям.

"Серед тих, хто отримав тимчасовий захист, 65,5% — жінки. За віковими категоріями 36,1% – до 18 років, 24,4% – від 19 до 35 років, 32,9% – від 36 до 64 років, 6,6% – старше 65 років", – йдеться в повідомленні уряду.

Влада пояснила, що тимчасовий захист включає дозвіл на проживання та дозвіл на роботу для людей повнолітнього віку. Крім того, Генеральне управління дорожнього руху вирішило, що переміщені особи, які отримують тимчасовий захист, також можуть законно використовувати свої водійські права в Іспанії протягом принаймні одного року.

"Управління з питань притулку та біженців Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції опрацювали запити про тимчасовий захист у 70 поліцейських дільницях і чотирьох центрах прийому, створених по всій Іспанії. Усі звернення обробляються та вирішуються протягом максимум 24 годин", – йдеться у повідомленні.

21 червня уряд Іспанії повідомив, що з початку війни в Україні Іспанія надала тимчасовий захист понад 124 тисячам українських біженців. В результаті Іспанія посідає четверте місце в Європі за кількістю наданих тимчасових захистів на кінець травня.

19 червня українців, які знайшли притулок у прибережних районах Валенсії, просили залишити свої помешкання з настанням літнього сезону.

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