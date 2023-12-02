У Баварії снігопади змусили зупинити транспортне сполучення та закрити аеропорт Мюнхена

Про це пише Spiegel.

Зазначається, що в суботу перестав працювати центральний вокзал Мюнхена. Очікується, що обмеження триватимуть цілий день. Відомо, що в Ульмі та Мюнхені пасажирам довелося ночувати в потягах через негоду.

На дорогах південної Баварії також сталися численні аварії – за даними поліції, більшість із них призвели до матеріальних збитків.

Крім цього, перестав працювати аеропорт Мюнхена. Наразі скасовано близько 320 рейсів.

"Причиною цього є постійний сильний снігопад, який йшов вчора, вночі та сьогодні вранці", - йдеться в повідомленні аеропорту.