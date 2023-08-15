У Байдена переконані, що конгрес погодить додаткове фінансування для України
Адміністрація президент США Джо Байдена з оптимізмом дивиться на те, що конгрес ухвалить запит про додаткову допомогу для України на двопартійній основі - попри те, що представники Республіканської партії у Палаті представників висловлювалися проти такої ініціативи
Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, передає CNN.
Чиновниця зазначила, що адміністрація Байдена вдячна за двопартійну підтримку України.
Як додала представниця Білого дому, Байден "впевнений, що ця підтримка продовжуватиметься, оскільки ми працюємо разом, щоб переконатися, що український народ має усе, що їм потрібно, щоб боротися за свою свободу".
За словами Жан-П'єр, директор Управління та бюджету Шаланда Янг та члени президентської команди із законодавчих питань "мали численні бесіди, численні дзвінки із законодавцями на місцях, причому обидві сторони точно пояснювали необхідність та основні моменти... і підкресліть екстрений характер цього запиту".
Спікерка Білого дому також заявила, що адміністрація продовжить взаємодію з Конгресом, і що вона вважає, що підтримка України "триватиме на двопартійній основі".
- Нагадаємо, 10 серпня адміністрація президента США звернулася з офіційним листом до Конгресу щодо виділення додаткового фінансування для вирішення критичних потреб, у тому числі близько $24 млрд для допомоги Україні, а також країнам, постраждалим від війни, розв'язаної Росією.
- 12 серпня у Білому домі заявили, що готові просити у конгресу більше коштів для України в разі потреби.
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