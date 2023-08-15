Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, передає CNN.

Чиновниця зазначила, що адміністрація Байдена вдячна за двопартійну підтримку України.

Як додала представниця Білого дому, Байден "впевнений, що ця підтримка продовжуватиметься, оскільки ми працюємо разом, щоб переконатися, що український народ має усе, що їм потрібно, щоб боротися за свою свободу".

За словами Жан-П'єр, директор Управління та бюджету Шаланда Янг та члени президентської команди із законодавчих питань "мали численні бесіди, численні дзвінки із законодавцями на місцях, причому обидві сторони точно пояснювали необхідність та основні моменти... і підкресліть екстрений характер цього запиту".

Спікерка Білого дому також заявила, що адміністрація продовжить взаємодію з Конгресом, і що вона вважає, що підтримка України "триватиме на двопартійній основі".