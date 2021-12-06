У Бельгії відбулася акція протесту антивакцинаторів: поліція застосувала сльозогінний газ та водомети
У столиці Бельгії 5 грудня активісти вийшли на вулиці на знак протесту через карантинні обмеження. Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ для розгону мітигувальників
Про це повідомляє The Brussels Times.
На вулиці Брюсселя вийшли тисячі людей, які виступали проти карантинних обмежень, а також намірів влади запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.
Вони вимагали "демократичного, а не диктаторського" підходу до розв'язання пандемічної кризи.
Деякі учасники почали кидали у правоохоронців сміття та петарди. У відповідь поліцейські застосували проти демонстрантів водомети і сльозогінний газ. Інцидент стався тоді, коли більшість протестувальників уже розійшлися по домівках.
Постраждалих чи затриманих не було.
Як відомо, це вже не перші подібні протести у Бельгії.
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