У Бельгії відбулася акція протесту антивакцинаторів: поліція застосувала сльозогінний газ та водомети

Про це повідомляє The Brussels Times.

На вулиці Брюсселя вийшли тисячі людей, які виступали проти карантинних обмежень, а також намірів влади запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.

Вони вимагали "демократичного, а не диктаторського" підходу до розв'язання пандемічної кризи.





Деякі учасники почали кидали у правоохоронців сміття та петарди. У відповідь поліцейські застосували проти демонстрантів водомети і сльозогінний газ. Інцидент стався тоді, коли більшість протестувальників уже розійшлися по домівках.





???????? The Brussels firefighter and care worker protest before the police jumped in and shot tear gas and water at them "for their health". pic.twitter.com/J7RYH8VjxW — Anonymous UK Citizen (@AnonCitizenUK) December 5, 2021

Постраждалих чи затриманих не було.

Як відомо, це вже не перші подібні протести у Бельгії.





???????? The Brussels firefighter and care worker protest before the police jumped in and shot tear gas and water at them "for their health". pic.twitter.com/J7RYH8VjxW — Anonymous UK Citizen (@AnonCitizenUK) December 5, 2021

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