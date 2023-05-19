У Бєлгороді БПЛА врізався у багатоквартирний будинок

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Гладков.

"За попередньою інформацією, БПЛА врізався у вікно квартири на сьомому поверсі та впав на землю. Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють вибухотехніки та оперативна група", - пише Гладков.