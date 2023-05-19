У Бєлгороді БПЛА врізався у багатоквартирний будинок
У п'ятницю, 19 травня, БПЛА врізався в багатоквартирний будинок у російському Бєлгороді
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Гладков.
"За попередньою інформацією, БПЛА врізався у вікно квартири на сьомому поверсі та впав на землю. Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють вибухотехніки та оперативна група", - пише Гладков.
- У ніч з 4 на 5 травня надзвичайна ситуація трапилась у Бєлгородській області РФ. Чоловік кинув гранату посеред міста.
- Ввечері середи, 10 травня, над Бєлгородським районом нібито здетонували та впали 2 безпілотники.
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