У Бердянськ заїхала колона автобусів для евакуації жителів Маріуполя

Про це повідомляє Бердянська міська рада.



До цього окупанти блокували в'їзд автобусів для евакуації.



Зазначають, що евакуаційна колона формується до 11:00. Посадка в автобуси відбувається на майданчику біля міського спорткомплексу (Мелітопольське шосе, 27). Автобуси виїжджатимуть об 11:00.



Крім того, ще 5 автобус для продовження евакуації жителів Маріуполя виїжджають із Запоріжжя у Бердянськ.

Нагадаємо, 19 березня вдалося евакуювати 6,623 тисячі людей із зони бойових дій, але через обстріли не відбулася евакуація з Бородянки до Білої Церкви та доставка гумдопомоги для мешканців Херсонщини.

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