У Бердянськ заїхала колона автобусів для евакуації жителів Маріуполя
У неділю, 20 березня, у Бердянськ пропустили колону автобусів для евакуації жителів Маріуполя до Запоріжжя
Про це повідомляє Бердянська міська рада.
До цього окупанти блокували в'їзд автобусів для евакуації.
Зазначають, що евакуаційна колона формується до 11:00. Посадка в автобуси відбувається на майданчику біля міського спорткомплексу (Мелітопольське шосе, 27). Автобуси виїжджатимуть об 11:00.
Крім того, ще 5 автобус для продовження евакуації жителів Маріуполя виїжджають із Запоріжжя у Бердянськ.
- Нагадаємо, 19 березня вдалося евакуювати 6,623 тисячі людей із зони бойових дій, але через обстріли не відбулася евакуація з Бородянки до Білої Церкви та доставка гумдопомоги для мешканців Херсонщини.
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