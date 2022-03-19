Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Новини Вісім із десяти зелених коридорів спрацювали: Верещук про підсумки евакуації в суботу

Вісім із десяти зелених коридорів спрацювали: Верещук про підсумки евакуації в суботу

19 березня, 2022 субота
22:01

19 березня вдалося евакуювати 6,623 тисячі людей із зони бойових дій, але через обстріли не відбулася евакуація з Бородянки до Білої Церкви та доставка гумдопомоги для мешканців Херсонщини

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegramm.

"Cьогодні спрацювали 8 коридорів, через які вдалося евакуювати 6623 людини", – написала вона.

Найбільше людей вивезли з Донецької області, зокрема, 4128 мешканця Маріуполя, з яких 1172 – діти, дісталися Запоріжжя. 

"Також майже 500 маріупольців було перевезено мікроавтобусами з Мангуша до Бердянська", – додала Верещук.

Гумкоридор у Київський області спрацював для 1,82 тисячі осіб, з яких тисяча виїхала з Богданівки, 500 - з Бервиці, 320 - з Бучі.

Ще 675 людей вдалося в суботу вивезти з Луганщини: з Лисичанська та Cєвєродонецька – по 160 осіб; з Рубіжного – 45 осіб; з Попасної – 310 осіб. Також у ці міста були доставлені гуманітарні вантажі.

"З Бородянки до Білої Церкви евакуація не відбулась через обстріли. Автобуси залишаються на маршруті та завтра з самого ранку можуть розпочати евакуацію з Бородянки", – вказала Верещук.

Крім того, 14 вантажівок з гуманітарною допомогою для жителів Херсонщини були зупинені окупаційними військами на півшляху.  

20 березня плануються маршрути для евакуації жителів населених пунктів Київської області, продовження евакуації маріупольців до Запоріжжя та доставка гуманітарних вантажів для Харківської області, анонсувала віцепрем'єрка.
 

 
  • Нагадаємо, зранку Верещук анонсувала відкриття 10-ти гуманітарних коридорів для евакуації людей та доставки гуманітарних вантажів.
     
  • За даними ООН в Україні є майже 6,5 мільйона внутрішньо переміщених людей. Крім цього, 3,2 мільйона вже виїхали з України.
Читайте також:
19 березня, 2022 субота
Кремль може оголосити тотальну мобілізацію росіян
путлер бомба
18 березня, 2022 п'ятниця
Путін намагається втягнути НАТО у війну – військовий експерт
Понтонна переправа у Петрикові
19 березня, 2022 субота
У Білорусі споруджують нову переправу для танків через Прип'ять. Під загрозою Житомирщина та Рівненщина
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30
  • EUR
    Купівля 32.51
    Продаж 33.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
19 березня
23:24
Зібрати 70% минулорічного врожаю: ОП розповів про плани на посівну в умовах війни
23:22
Віталій Кім
Собаки багато не з'їдять і вовки усіх не згризуть, - голова Миколаївської ОВА просить людей допомагати збирати тіла ліквідованих ворогів і утримуватись від мародерства
23:09
РФ накопичила резерви і перекинула в Україну 10-20 батальйонно-тактичних груп - Арестович
22:44
Гендиректор "Азовсталі": маємо досвід запуску підприємств після довгої зупинки, все відбудуємо
22:37
Слуга народу у Netflix
"Слуга народу" став другим за популярністю серед серіалів у Netflix
22:25
Тимчасово недоступний: Приват24 не працюватиме до 10 ранку 20 березня
22:19
нафтопровід
Три з чотирьох найбільших нафтосервісних компаній заявили про вихід з ринку Росії
22:18
База даних потенційних колаборантів: НАЗК формує реєстр
21:58
Михайло Подоляк
"Це моральна відповідальність": в ОП відреагували на ініціативу Польщі щодо "Плану Маршалла №2"
21:49
Петро Порошенко
Порошенко запропонував Байдену відвідати Україну під час візиту в Європу, - CNN
21:39
Росія знову обстріляла Нові Петрівці на Київщині
21:23
Без світла майже 900 тис. людей, без газу - майже 300 тис.: уряд про ситуацію з енергопостачанням
21:20
Ексклюзив
китай
Китай хоче від Москви кінцевого оформлення своїх інтересів, – ексдепутат Держдуми
21:18
Бен Ходжес
При спробі відкрити новий фронт в Європі Росію розіб'ють, - екскомандувач силами США в Європі
21:11
війна на Донбасі
На Донбасі українські військові відбили 10 атак ворога, знищили майже 100 окупантів та близько 30 одиниць техніки, - штаб ООС
21:08
У Харкові знову обстріли: є загиблі
21:07
Ексклюзив
Черга фур на польсько-білоруському кордоні простягнулась на 40 км, - активістка
21:04
Російські війська продовжують зазнавати значних втрат і не виконують поставлені завдання, - Генштаб ЗСУ
20:48
ОПУ Схід
На східному напрямку знищено близько 150 російських військових, більше 30 одиниць техніки, літак та БПЛА, - ОТУ "Схід"
20:41
Ексклюзив
Путін готовий до ядерної війни з НАТО. Агресора треба зустрічати в Україні, поки він не обрав нову жертву, - Фельштинський
20:41
Олексій Данілов
Данілов закликав МАГАТЕ приїхати на захоплені росіянами українські АЕС
20:38
Ексклюзив
Кинджал
Росіяни кажуть "гіперзвукова ракета", я кажу "ха-ха-ха", – військовий авіатор
20:31
Укроборонпром
Заява КБ "Луч" щодо перешкоджання агентами ФСБ та ГРУ МО Росії роботі Укроборонпрому
20:26
Частину жителів Маріуполя насильно вивезли до РФ, - міськрада
20:10
Київ оборона ЗСУ
У Києві від початку російського вторгнення 228 людей загинуло, 912 отримали поранення, - голова Київської ВЦА
19:58
Ексклюзив
Юрій Фельштинський
Переворот у Росії може відбутися тільки після поразки у війні з Україною, - Фельштинський
19:44
Сергій Марченко
Війна зупинила третину українського бізнесу, - міністр фінансів Марченко
19:44
окупанти зруйнували село
Російська армія повністю зруйнувала село на Житомирщині, - міськрада Овруча
19:42
У Сумах через російський обстріл загорілася складська будівля, рятувальники загасили пожежу
19:38
ворожі вертольоти
Захисники Запорізького напрямку знищили 60 окупантів, один вертоліт та декілька одиниць бронетехніки - ЗСУ
19:35
Борис Джонсон
Джонсон пояснив жорстокість окупантів "цілковитою панікою" Путіна і порівняв масштабне вторгнення РФ із діями нацистів
19:29
уламок російської ракети
США підтвердили використання Росією в Україні гіперзвукових ракет, - CNN
19:29
Порошенко
Порошенко закликав усіх до єдності: Ворог в нас один – путінська Росія
19:24
Олена Зеленська
Зеленська попросила Всесвітню раду церков допомогти в організації гуманітарних коридорів
19:14
Віталій Кім
Кім до жителів Миколаївщини: "В області багато мертвих орків, за можливості, приберіть"
19:06
Ексклюзив
Сергій Гайдай
На Луганщині більше не існує інфраструктури, – голова Луганської ОВА
19:05
окупант
Затишшя перед бурею: окупанти зміцнюють позиції під прикриттям переговорів та не полишають планів взяти Київ
19:03
Матеуш Моравецький
Для України має бути створений "План Маршалла №2", - прем'єр Польщі
18:57
Ексклюзив
Наталія Піпа
Влада працює над відновленням навчального процесу в Україні, - Піпа
18:57
Новий російський екіпаж МКС вирушив на орбіту в синьо-жовтих комбінезонах. У Роскосмосі заперечують асоціації з українським прапором
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV