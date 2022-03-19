Вісім із десяти зелених коридорів спрацювали: Верещук про підсумки евакуації в суботу

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegramm.



"Cьогодні спрацювали 8 коридорів, через які вдалося евакуювати 6623 людини", – написала вона.



Найбільше людей вивезли з Донецької області, зокрема, 4128 мешканця Маріуполя, з яких 1172 – діти, дісталися Запоріжжя.



"Також майже 500 маріупольців було перевезено мікроавтобусами з Мангуша до Бердянська", – додала Верещук.



Гумкоридор у Київський області спрацював для 1,82 тисячі осіб, з яких тисяча виїхала з Богданівки, 500 - з Бервиці, 320 - з Бучі.



Ще 675 людей вдалося в суботу вивезти з Луганщини: з Лисичанська та Cєвєродонецька – по 160 осіб; з Рубіжного – 45 осіб; з Попасної – 310 осіб. Також у ці міста були доставлені гуманітарні вантажі.



"З Бородянки до Білої Церкви евакуація не відбулась через обстріли. Автобуси залишаються на маршруті та завтра з самого ранку можуть розпочати евакуацію з Бородянки", – вказала Верещук.



Крім того, 14 вантажівок з гуманітарною допомогою для жителів Херсонщини були зупинені окупаційними військами на півшляху.



20 березня плануються маршрути для евакуації жителів населених пунктів Київської області, продовження евакуації маріупольців до Запоріжжя та доставка гуманітарних вантажів для Харківської області, анонсувала віцепрем'єрка.



Нагадаємо, зранку Верещук анонсувала відкриття 10-ти гуманітарних коридорів для евакуації людей та доставки гуманітарних вантажів.



За даними ООН в Україні є майже 6,5 мільйона внутрішньо переміщених людей. Крім цього, 3,2 мільйона вже виїхали з України.