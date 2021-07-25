У Бердянську під час руху загорілася маршрутка

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Випадок стався в неділю, 25 липня 2021 року, близько 11.00 на проспекті Західний в районі Вічного вогню, зазначає PRO.berdyansk.



Попередні причини займання невідомі.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb