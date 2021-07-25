У Бердянську під час руху загорілася маршрутка
У місті Бердянськ Запорізької області автобус ГАЗ, який прямував по 17-му маршруту, загорівся на ходу. Ніхто не постраждав
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Випадок стався в неділю, 25 липня 2021 року, близько 11.00 на проспекті Західний в районі Вічного вогню, зазначає PRO.berdyansk.
Попередні причини займання невідомі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.95
Купівля 26.95Продаж 27.2
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.09
- Актуальне
- Важливе