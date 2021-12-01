У березні 2022 року може з'явитися вакцина від штаму коронавірусу "Омікрон", - президент Moderna
Президент американської біотехнологічної компанії Moderna Стівен Хоге заявив, що вакцину від штаму коронавірусу "Омікрон" можуть зробити вже у березні 2022 року
Про це повідомляє The Guardian.
"Ми уже розпочали цю програму", - зазначив він.
Голова компанії зауважив, що ця вакцина матиме гени проти мутацій у нововиявленому штамі "Омікрон". І це зруйнує очікування, що вакцина може бути неефективною проти нового штаму. Компанія очікує її схвалення для використання у США вже у березні 2022 року.
Водночас компанія вже розробляє полівалентну вакцину, яка буде ефективною одразу проти чотирьох різних варіантів коронавірусу, включаючи "Омікрон".
- Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що новий штам коронавірусу "Омікрон" виявили у 24 країнах світу та запевнила, що не потрібно розробляти нову COVID-вакцину, а допрацювати існуючі.
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