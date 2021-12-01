У березні 2022 року може з'явитися вакцина від штаму коронавірусу "Омікрон", - президент Moderna

Про це повідомляє The Guardian.

"Ми уже розпочали цю програму", - зазначив він.

Голова компанії зауважив, що ця вакцина матиме гени проти мутацій у нововиявленому штамі "Омікрон". І це зруйнує очікування, що вакцина може бути неефективною проти нового штаму. Компанія очікує її схвалення для використання у США вже у березні 2022 року.

Водночас компанія вже розробляє полівалентну вакцину, яка буде ефективною одразу проти чотирьох різних варіантів коронавірусу, включаючи "Омікрон".