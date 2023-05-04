Про це інформує Kyodo.

За даними японського уряду, на яке посилається видання, у березні об'єм російського нафтового експорту до Китаю зріс у 1,5 раза. Таким чином Росія випередила Саудівську Аравію як найбільшого постачальника сирої нафти до КНР.

Проте у вартісному значенні імпорт Китаєм нафти з РФ зріс лише на 3% - до $5,09 млрд, тоді як у тому ж місяці Пекін імпортував із Саудівської Аравії менше, близько 8,9 млн тонн, сирої нафти на суму $5,36 мільярда. Тобто, російську нафту Китай купував за нижчою ціною.

Тим часом імпорт Пекіном російського газу зріс у березні у 2,3 раза, порівняно з попереднім роком, до $580 мільйонів. Проте КНР уже довгий час не оприлюднює цих даних.

Скрапленого природного газу Китай придбав у Росії в березні майже вдвічі більше, ніж минулого року, приблизно 600 тисяч тонн, на суму близько $400 мільйонів.

Китай не доєднався до запроваджених західними державами санкцій проти Росії та продовжує закуповувати енергоносії у неї. За даними китайської митниці, у 2022 році двостороння торгівля Китаю з РФ досягла рекордних 190 мільярдів доларів.