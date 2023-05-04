У березні РФ у 1,5 рази збільшила експорт нафти до Китаю
Китайський імпорт сирої нафти з РФ сягнув близько 9,6 млн тонн - це рекордний показник з початку повномасштабного вторгнення до України
Про це інформує Kyodo.
За даними японського уряду, на яке посилається видання, у березні об'єм російського нафтового експорту до Китаю зріс у 1,5 раза. Таким чином Росія випередила Саудівську Аравію як найбільшого постачальника сирої нафти до КНР.
Проте у вартісному значенні імпорт Китаєм нафти з РФ зріс лише на 3% - до $5,09 млрд, тоді як у тому ж місяці Пекін імпортував із Саудівської Аравії менше, близько 8,9 млн тонн, сирої нафти на суму $5,36 мільярда. Тобто, російську нафту Китай купував за нижчою ціною.
Тим часом імпорт Пекіном російського газу зріс у березні у 2,3 раза, порівняно з попереднім роком, до $580 мільйонів. Проте КНР уже довгий час не оприлюднює цих даних.
Скрапленого природного газу Китай придбав у Росії в березні майже вдвічі більше, ніж минулого року, приблизно 600 тисяч тонн, на суму близько $400 мільйонів.
Китай не доєднався до запроваджених західними державами санкцій проти Росії та продовжує закуповувати енергоносії у неї. За даними китайської митниці, у 2022 році двостороння торгівля Китаю з РФ досягла рекордних 190 мільярдів доларів.
- За перші два місяці 2023 року Росія збільшила експорт сирої нафти до Китаю та стала найбільшим постачальником ресурсу до КНР.
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