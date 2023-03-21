Про це повідомляє Reuters.

У головному митному управлінні Китаю повідомили, що за січень-лютий 2023 року поставки сирої нафти з Росії до КНР збільшилися на чверть, сягнувши 2 млн барелів на добу. Тим часом загальна кількість поставленої сировини - 15,7 млн.

Минулого року Росія була другим за величиною постачальником сирої нафти до Китаю, експортувавши 86,2 млн тонн. Лідером була Саудівська Аравія, котра продала 87,49 млн тонн сирої нафти протягом року.

Західні санкції та обмеження цін на російську нафту, введені через війну в Україні, суттєво звузили коло потенційних покупців російських енергоресурсів, передає Reuters. Це призвело до торгівлі із великими знижками відносно міжнародного ринку.

Одними з головних бенефіціарів дисконту на російську нафту стали недержавні китайські нафтопереробники, багато з яких розташовані у східній провінції Шаньдун.