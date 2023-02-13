Росія продаватиме "дружнім" країнам понад 80% своєї нафти

Про це заявив віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак, цитує Reuters.

Зазначають, що так звані дружні країни також отримають від Росії 75% її нафтопродуктів. Також Москва продовжу шукати нові ринки збуту.

Раніше Росія вже збільшила продаж зі знижкою нафти до Китаю та Індії. Це сталося, зокрема, після того, як Захід наклав санкції на країну, а G7 запровадила цінову стелю на російську нафту, яка покликана обмежити здатність Росії фінансувати війну проти України коштом доходів від нафти.

Крім того, Новак наголосив, що наразі існує невизначеність на світових ринках нафти. Він заявив, що західні країни з групи OECP, зокрема США, Канада та Норвегія, можуть вивільнити свої стратегічні запаси нафти.