Росія продаватиме "дружнім" країнам понад 80% своєї нафти
У 2023 році Росія планує експортувати понад 80% своєї нафти до "дружніх" до себе країн, тобто таких, які не наклали санкції на РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну
Про це заявив віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак, цитує Reuters.
Зазначають, що так звані дружні країни також отримають від Росії 75% її нафтопродуктів. Також Москва продовжу шукати нові ринки збуту.
Раніше Росія вже збільшила продаж зі знижкою нафти до Китаю та Індії. Це сталося, зокрема, після того, як Захід наклав санкції на країну, а G7 запровадила цінову стелю на російську нафту, яка покликана обмежити здатність Росії фінансувати війну проти України коштом доходів від нафти.
Крім того, Новак наголосив, що наразі існує невизначеність на світових ринках нафти. Він заявив, що західні країни з групи OECP, зокрема США, Канада та Норвегія, можуть вивільнити свої стратегічні запаси нафти.
- 1 грудня 2022 року стало відомо, що країни Європейського Союзу погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель.
- 3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.
- 5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти морським шляхом у країни Європейського Союзу. Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.
- 5 січня стало відомо, що після того, як Європа відмовилася купувати в РФ сиру нафту, Росія з більшими знижками почала постачати її до Індії та Китаю
- 3 лютого посли Євросоюзу погодили пропозицію Єврокомісії щодо встановлення граничних цін на російські нафтопродукти. Тепер рішення має остаточно ухвалити Рада ЄС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.77Продаж 42.66
- Актуальне
- Важливе