Росія через санкції почала з великими знижками постачати нафту в Китай та Індію, - Reuters

Про це інформує Reuters.

Зараз РФ все частіше почала знаходити собі покупців арктичної сирої нафти у східних регіонах. Причиною стало те, що ЄС у 2022 році ввели ембарго на російську нафту, а разом із країнами G7 та Австралією - стелю цін не неї. Відтепер до Китаю та Індії продають сорти Arco, Arco/Novy Port та "Варандей". Їх віддають покупцям із великою знижкою, оскільки вони самостійно покривають вищі витрати на доставку.

"Уся ця арктична нафта зазвичай йде в ЄС, але тепер вона має йти в якесь інше місце", - сказав сінгапурський трейдер.

За даними Refinitiv, з травня зростає експорт арктичної нафти до Індії зростає. Так у листопаді було відвантажено 667 млн барелів - це рекордна кількість. Натомість у грудні - 4,1 млн барелів. У більшості поставок були присутні сорти Arco та Arco/Novy Port, які видобули на родовищах "Газпром нафти". Відмінність між цими сортами полягає в тому, що нафта Arco є високосірчистою. Її видобувають з Приразломного родовища. Натомість нафта марки Novy Port видобувається з Новопокровського родовища і є середньосірчистою і легкою.

Зазначають, що нафту сорту "Варандей" легко переробляти індійським нафтопереробникам. Так минулого тижня до Індії експортували першу партію нафти цього сорту. Її завантажили в порту Мурманська наприкінці листопада, згідно з даними Refinitiv та двома джерелами. Зазначають, що майбутні закупівлі варандейської нафти залежатимуть від рівня цін.

Так 27 грудня 2022 року в Кералі в порту Кочин розвантажили вантажний танкер Bear Alcor місткістю 900 тис. барелів. Він прямував через Європу, Середземне море та Суецький канал. Вантаж, що він перевозив, були призначені для нафтопереробної компанії Bharat Petroleum Corp Ltd. Два інші вантажі місткістю 600 тис. барелів завантажили в листопаді. Їх вивантажили в Роттердамі в Нідерландах. Які саме компанії придбали їх, невідомо.

Одне з джерел на індійському нафтопереробному заводі повідомило, що в Росії також в наявності є достатньо хороші обсяги інших сортів сирої нафти, які вона може запропонувати індійським покупцям. Він також додав, що валова межа продукту від переробних сортів Arco та Novy Port, що закуповуються на умовах постачання, більш ніж на 10 доларів за барель вища, ніж в американських сортів нафти аналогічної якості.

Також, за даними Refinitiv, щонайменше три нафтові танкери, які завантажували в мурманському порту, зараз прямують до Китаю. Очікується, що один з них, який перевозить 780 тис. барелів сирої нафти, прибуде на місце 18 січня, утім конкретного пункту призначення він досі немає. Ще два танкери з вантажем місткістю 900 тис. барелів кожен прибудуть до Китаю 3 і 15 лютого.

Refinitiv стверджує, що на бортах цих танкерів перевозять нафту Arco. Утім один із китайських трейдерів зазначив, що ці танкери можуть експортувати нафту сорту "Варандей".

Інший трейдер повідомив, що нафту Arco пропонували китайським покупцям за ціною, яка на 9 доларів за барель нижча за ICE Brent на умовах постачання з корабля. Проте невідомо, за якою ціною врешті було укладено угоди.

1 грудня 2022 року стало відомо, що країни Європейського Союзу погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель.

3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.

5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти морським шляхом у країни Європейського Союзу. Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.

2 січня стало відомо, що Європа до кінця 2022 року на 90% скоротила постачання російської нафти, а отже, позбавила країну-агресорку наддоходів.

3 січня повідомили, що постачання сирої нафти з РФ впродовж останніх чотирьох тижнів упали до найнижчого рівня за 2022 рік.