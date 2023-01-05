Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Росія через санкції почала з великими знижками постачати нафту в Китай та Індію, - Reuters

Росія через санкції почала з великими знижками постачати нафту в Китай та Індію, - Reuters

5 січня, 2023 четвер
17:26
Світ Газпром нафта

Після того як Європа відмовилася купувати в РФ сиру нафту, Росія з більшими знижками почала постачати її до Індії та Китаю

Про це інформує Reuters.

Зараз РФ все частіше почала знаходити собі покупців арктичної сирої нафти у східних регіонах. Причиною стало те, що ЄС у 2022 році ввели ембарго на російську нафту, а разом із країнами G7 та Австралією - стелю цін не неї. Відтепер до Китаю та Індії продають сорти Arco, Arco/Novy Port та "Варандей". Їх віддають покупцям із великою знижкою, оскільки вони самостійно покривають вищі витрати на доставку.

"Уся ця арктична нафта зазвичай йде в ЄС, але тепер вона має йти в якесь інше місце", - сказав сінгапурський трейдер.

За даними Refinitiv, з травня зростає експорт арктичної нафти до Індії зростає. Так у листопаді було відвантажено 667 млн барелів - це рекордна кількість. Натомість у грудні - 4,1 млн барелів. У більшості поставок були присутні сорти Arco та Arco/Novy Port, які видобули на родовищах "Газпром нафти". Відмінність між цими сортами полягає в тому, що нафта Arco є високосірчистою. Її видобувають з Приразломного родовища. Натомість нафта марки Novy Port видобувається з Новопокровського родовища і є середньосірчистою і легкою.

Зазначають, що нафту сорту "Варандей" легко переробляти індійським нафтопереробникам. Так минулого тижня до Індії експортували першу партію нафти цього сорту. Її завантажили в порту Мурманська наприкінці листопада, згідно з даними Refinitiv та двома джерелами. Зазначають, що майбутні закупівлі варандейської нафти залежатимуть від рівня цін.

Так 27 грудня 2022 року в Кералі в порту Кочин розвантажили вантажний танкер Bear Alcor місткістю 900 тис. барелів. Він прямував через Європу, Середземне море та Суецький канал. Вантаж, що він перевозив, були призначені для нафтопереробної компанії Bharat Petroleum Corp Ltd. Два інші вантажі місткістю 600 тис. барелів завантажили в листопаді. Їх вивантажили в Роттердамі в Нідерландах. Які саме компанії придбали їх, невідомо.

Одне з джерел на індійському нафтопереробному заводі повідомило, що в Росії також в наявності є достатньо хороші обсяги інших сортів сирої нафти, які вона може запропонувати індійським покупцям. Він також додав, що валова межа продукту від переробних сортів Arco та Novy Port, що закуповуються на умовах постачання, більш ніж на 10 доларів за барель вища, ніж в американських сортів нафти аналогічної якості.

Також, за даними Refinitiv, щонайменше три нафтові танкери, які завантажували в мурманському порту, зараз прямують до Китаю. Очікується, що один з них, який перевозить 780 тис. барелів сирої нафти, прибуде на місце 18 січня, утім конкретного пункту призначення він досі немає. Ще два танкери з вантажем місткістю 900 тис. барелів кожен прибудуть до Китаю 3 і 15 лютого.

Refinitiv стверджує, що на бортах цих танкерів перевозять нафту Arco. Утім один із китайських трейдерів зазначив, що ці танкери можуть експортувати нафту сорту "Варандей".

Інший трейдер повідомив, що нафту Arco пропонували китайським покупцям за ціною, яка на 9 доларів за барель нижча за ICE Brent на умовах постачання з корабля. Проте невідомо, за якою ціною врешті було укладено угоди.

  • 1 грудня 2022 року стало відомо, що країни Європейського Союзу погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель.
  • 3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.
  • 5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти морським шляхом у країни Європейського Союзу. Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.
  • 2 січня стало відомо, що Європа до кінця 2022 року на 90% скоротила постачання російської нафти, а отже, позбавила країну-агресорку наддоходів.
  • 3 січня повідомили, що постачання сирої нафти з РФ впродовж останніх чотирьох тижнів упали до найнижчого рівня за 2022 рік.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Економіка
Росія
Китай
Індія
нафта
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
4 січня, 2023 середа
Конфлікт між Шойгу та Пригожиним зайшов далеко, що не дозволяє вагнерівцям виконувати бойові дії. Колонка Сергія Згурця
ОПЗЖ
4 січня, 2023 середа
Майже 70 нардепів відмовилися підписати звернення спікера ВР про позбавлення представників ОПЗЖ повноважень депутатів
Дмитро Рогозін
4 січня, 2023 середа
Рогозін надіслав послу Франції осколок снаряда, який витягли з його хребта. Каже, що від САУ Caesar
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.04
    Купівля 40.04
    Продаж 40.74
  • EUR
    Купівля 41.55
    Продаж 42.6
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
5 січня
18:05
OPINION
Олеся Ісаюк
Бандера і ресентимент Моравецького
18:00
У Білому домі вбачають небезпеку у співпраці РФ та Ірану не тільки для України, а й для США
17:49
Петро Порошенко, Європейська Солідарність, патріарх Варфоломій
Порошенко: створення ПЦУ - це диво, в яке мало хто вірив
17:30
Анонс
"Історії Війни", 18:30. Путін не доживе до трибуналу
17:29
путін та шойгу
Путін доручив Шойгу "запровадити припинення вогню" по всій лінії фронту з 6 січня на півтори доби
17:27
SkyUp
Українська авіакомпанія SkyUp стала номінантом престижної премії. Голосування триває до 9 січня
17:24
Ракета місії Artemis 1 від NASA
NASA анонсувало нові космічні місії на Місяць та Юпітер у 2023 році
17:20
Помолилися за Україну: Папа Римський зустрівся з маріупольським капеланом
17:19
Ексклюзив
колісний танк AMX-10 RC
"Не зможуть пропалити броню російських танків": військовий експерт Катков пояснив призначення французьких бронемашин AMX-10 RC
17:10
Ольга Стефанішина
Віцепрем'єрка Стефанішина висловила сподівання, що юридичну базу для конфіскації активів РФ буде сформовано за пів року
16:43
Українську стрічку "Мої думки тихі" покажуть в ефірі телемарафону
16:25
права
В Україні оновили алгоритм отримання водійського посвідчення
16:07
На виставці CES 2023 у Лас-Вегасі, штат Невада, США, у середу, 4 січня 2023 р.
У США почалася технологічна виставка CES-2023: туди не пустили РФ, натомість є компанії з України
16:06
OPINION
Євстратій Зоря
Напад на священника у Вінниці. Як московська церква маніпулює криміналом
15:52
зерно-війна
Загарбники вивозять зерно та будматеріали з тимчасово окупованих територій до Таганрогу, - ЦНС
15:22
Запоріжжя
У прифронтовій Запорізькій області близько 15% українців відмовилися від евакуації, серед них 60 дітей, - ОВА
15:18
Обмін гривні на рублі на тимчасово окупованих територіях
Загарбники заборонили використання гривні на тимчасово окупованій Херсонщині
15:08
вітер
Дощ, мокрий сніг, посилення вітру до штормового: прогноз погоди в Україні 6 січня від Наталки Діденко
15:03
Німеччина уряд
В уряді Німеччини після рішення Парижа про танки пообіцяли нові поставки зброї Україні
15:01
Німеччина Україна
"Ми досягли меж своїх можливостей": у Німеччині заявили про досягнення ліміту щодо прийому українських біженців
14:57
Ворожа військова техніка в Маріуполі
Окупанти посилюють протиповітряну оборону навколо Маріуполя, - Андрющенко
14:56
Ексклюзив
Окупанти зосередили нові удари вже не на Бахмуті, а на Соледарі, - військовий аналітик Гетьман
14:55
На Херсонщині у Бериславі російський снаряд убив родину
14:52
Ексклюзив
путін
Путін вперше відмовився від підсумкових щорічних виступів через проблеми зі зовнішністю, тому лікарі заховали його не на один тиждень, - ексголова СБУ Наливайченко
14:34
Королева Данії Маргрете II
Королева Данії відмовилась від патронату над Премією Ганса Крістіана Андерсена через росіянку в журі, - ЗМІ
14:30
За два тижні з тимчасово окупованої території Запорізької області евакуювалася всього одна людина, - голова ОВА
14:28
Бундестаг
Глава оборонного комітету бундестагу заявила про необхідність передати Україні БМП Marder
14:25
McDonald's
McDonald's виходить з ринку Казахстану через обмеження в постачанні російського м'яса
14:20
Аmazon
Amazon звільнить рекордну кількість людей за всю історію компанії - понад 18 тисяч
14:17
"Зерновий коридор": У Босфорі внаслідок гальмування російської інспекції утворилася черга з понад сотні суден
14:05
Успенський собор та Трапезна церква Києво-Печерської лаври
Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули державі
14:02
OPINION
Валерій Пекар
Не з'їхати з глузду. Пункт перший у плані на 2023 рік
13:59
Володимир Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки: обговорили "три найважливіші моменти"
13:58
Оновлено
Обстріл пожежної частини в Херсоні 5 січня
Росіяни атакували центр Херсона, є загиблий
13:57
окупанти обстріляли, обстріл
Окупанти обстріляли село Приморське на Запоріжжі, двоє людей загинули, троє поранені
13:45
У Петербурзі горить 400 кв. м заводу "Білорусь МТЗ", є загиблі
13:45
Молдова
У Молдові повідомили про хвилю кібератак на держустанови
13:37
Хотів "відмазати" підлеглого від тюрми за $35 тис. СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА
13:30
Ексклюзив
ОПЗЖ
Майже 40% українців вимагають обмеження та припинення повноважень депутатів від проросійських партій, - лідерка руху "Чесно" Думанська
13:07
У Білорусі затримали священника через молитву за українських воїнів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV