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Головна Світ У Південній Кореї опозиція пригрозила імпічментом тимчасовому президенту

У Південній Кореї опозиція пригрозила імпічментом тимчасовому президенту

Світлана Кравченко
24 грудня, 2024 вiвторок
07:24
Світ Південна Корея

Опозиційна Демократична партія Південної Кореї пригрозила ініціювати імпічмент чинному президенту Хану Дак Су за його нібито участь у затримці розслідування справи про запровадження воєнного стану експрезидентом Юн Сок Йолем

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, опозиційна Демократична партія звинувачує Хана у сприянні спробі Юна запровадити воєнний стан і подала на нього заяву в поліцію. Опозиція також попередила, що ініціює процедуру імпічменту проти чинного президента, якщо закон про спеціального адвоката не буде ухвалено до 24 грудня.

"Затримки демонструють небажання прем'єр-міністра дотримуватися Конституції, що є фактичним визнанням його ролі в підтримці заколотників", — заявив лідер Демократичної партії Пак Чан Де.

Крім того, Пак звинуватив Юна в навмисному перешкоджанні судовому процесу, зокрема відмові приймати повідомлення Конституційного суду.

"Будь-яка затримка в розслідуванні та судовому процесі щодо імпічменту — це продовження заколоту і підготовка до нового заколоту", - додав він.

Водночас панівна Народна партія Юна звинуватила Демократичну партію у використанні "політики імпічменту" і маніпулюванні долею Хана для просування свого кандидата на посаду спеціального адвоката.

Конституційний суд, зі свого боку, ухвалив рішення вважати відмову канцелярії президента отримувати документи завершеною і продовжити судовий розгляд.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину". Уже згодом ексміністра оборони Кіма Йон Хьона заарештували в рамках розслідування справи про можливу державну зраду.

5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. Керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків.

Наступного дня проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану в країні. Проте парламент Південної Кореї 7 грудня не зміг схвалити імпічмент президента.

Пізніше президенту оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги. Крім того, Лі Чже Мьон, лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї, оголосив про намір своєї партії наполягати на повторному голосуванні за імпічмент президента.

Також Юн Сок Йолю заборонили виїзд з країни з метою проведення розслідування за звинуваченнями у державній зраді та запровадженні воєнного стану. А керівна партія Південної Кореї оголосила, що обговорює можливість відставки президента у лютому та проведення дострокових виборів у квітні або травні.

У суботу, 14 грудня, парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля, проте він пообіцяв "боротися за своє політичне майбутнє".

16 грудня конституційний суд Південної Кореї розпочав слухання у справі про імпічмент президента. Слідчі заявили, що планують допитати його.

Однак Юн проігнорував повістку на допит. Президент мав з'явитися в Управління з розслідування корупції серед високопосадовців, однак він не прийшов.

Теги:
Новини
політика
Південна Корея
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