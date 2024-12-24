У Південній Кореї опозиція пригрозила імпічментом тимчасовому президенту

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, опозиційна Демократична партія звинувачує Хана у сприянні спробі Юна запровадити воєнний стан і подала на нього заяву в поліцію. Опозиція також попередила, що ініціює процедуру імпічменту проти чинного президента, якщо закон про спеціального адвоката не буде ухвалено до 24 грудня.

"Затримки демонструють небажання прем'єр-міністра дотримуватися Конституції, що є фактичним визнанням його ролі в підтримці заколотників", — заявив лідер Демократичної партії Пак Чан Де.

Крім того, Пак звинуватив Юна в навмисному перешкоджанні судовому процесу, зокрема відмові приймати повідомлення Конституційного суду.

"Будь-яка затримка в розслідуванні та судовому процесі щодо імпічменту — це продовження заколоту і підготовка до нового заколоту", - додав він.

Водночас панівна Народна партія Юна звинуватила Демократичну партію у використанні "політики імпічменту" і маніпулюванні долею Хана для просування свого кандидата на посаду спеціального адвоката.

Конституційний суд, зі свого боку, ухвалив рішення вважати відмову канцелярії президента отримувати документи завершеною і продовжити судовий розгляд.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.