Сили оборони за час російського вторгнення ліквідували понад 777 тис. окупантів
Протягом минулої доби російська армія на війні в Україні втратила 1630 військових. Так, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 777 тис. окупантів
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 777 720 (+1630) осіб,
- танків ‒ 9624 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19915 (+30) од,
- артилерійських систем – 21323 (+10) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1030 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20834 (+44),
- крилаті ракети ‒ 2948 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32086 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 3667 (+3).
.Дані уточнюються.
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